Москва осудила покушаје Запада да уклони легитимно изабраног предсједника Српске

- Ванправна пресуда која је Додику изречена у фабрикованом кривичном поступку, заједно са политички мотивисаном одлуком Централне изборне комисије БиХ да му одузме предсједнички мандат носи значајан дестабилизујући потенцијал - упозорили су из Амбасаде уочи данашњег састанка шефа руске дипломатије Сергеја Лаврова и предсједника Српске Милорада Додика у Москви.

У саопштењу се наводи да враћање ситуације у легално демократско поље захтијева хитно затварање ОХР-а који је постао главни генератор проблема у БиХ, обнављање директног дијалога самих страна и прекид мијешања Запада у унутрашње послове БиХ.

Посљедњих година, упозорили су из Амбасаде Русије, дошло је до озбиљног компликовања унутрашње политичке ситуације у БиХ, изазваног растућим неоколонијалистичким мијешањем Запада у унутрашње послове Републике Српске, укључујући и напоре самозваног високог представника Кристијана Шмита.

Истиче се да се партнерство између Русије и Републике Српске заснива на међусобном поштовању, жељи за унапређењем сарадње и сличним приступима актуелним међународним питањима.

Упркос растућем притиску са Запада, Република Српска заузима досљедан, конструктиван и одговоран став о ситуацији у Украјини, истиче се у саопштењу.

Из Амбасаде наводе да цијене напоре Републике Српске да обезбиједи неутралност БиХ и њено одбијање да се придружи незаконитим антируским ограничењима које је наметнула ЕУ.

- Потврђујемо посвећеност Руске Федерације спровођењу принципа суверенитета и територијалног интегритета земље, равноправности три конститутивна народа – Бошњака, Срба и Хрвата - и широких овлашћења два ентитета - Републике Српске и Федерације БиХ, утврђених Дејтонским споразумом за мир у БиХ из 1995. године - наводе у Амбасади, позивајући се на став Министарства иностраних послова Русије.

Очекује се да ће Лавров и Додик данас разговарати о актуелним питањима јачања партнерства са Републиком Српском, проблемима постконфликтног рјешавања у БиХ и стању ствари на западном Балкану.