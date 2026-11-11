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Мушкарци у ФБиХ губе право на пријевремену пензију

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АТВ редакција
11.11.2026 09:53

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Мушкарци у ФБиХ губе право на пријевремену пензију
Фото: АТВ

Жене у Федерацији Босне и Херцеговине од 1. јануара 2027. године мораће имати најмање 60 година живота и 35 година стажа осигурања како би оствариле право на изузетну пријевремену старосну пензију.

То је 6 мјесеци стажа и живота више него по садашњим условима.

Мушкарци још до краја ове године имају право на пријевремену пензију, а од идуће године то право губе. Жене ће у пријевремену пензију моћи до 2036. године.

Из удружења пензионера поручују: како ствари стоје, радници ће с посла у гроб.

Поред редовне „изузетне пријевремене старосне пензије” по општем Закону о ПИО, у Федерацији БиХ постоје и посебни облици ранијег пензионисања на које се ова правила и поступно подизање границе не односе, преноси Бљесак.

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Тагови :

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