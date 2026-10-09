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Не одустаје Крњић: Тужбом би да заустави отварање ГП Гградишка

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09.10.2026 19:21

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Гранични прелаз Градишка
Фото: АТВ

Мандат му је истекао, али Зијад Крњић не одустаје. Није Крњићу било довољно што је мјесецима блокирао усвајање правилника који би омогућио отварање ГП Градишка.

Подругљиво се и покварено смијао, каже министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ. Сад, најављује тужбу. Ни мање ни више него зато што је УО УИО одлучио без њега. Када му је истекао мандат, нестала је и препрека за доношење одлуке. То је био и план.

"Послије мандата сам сазвао сам сједницу и ту сада имате ситуацију, да он мене тужи и каже да има право гласати. Он можда има право гласати само из кућног шпајза, али неће бити ни на једној сједници УО УИО. Ми смо сада донијели одлуку која подразумије да ради нови гранични прелаз, када се санира мост радиће и стари гранични прелаз. То што је он блокирао да немамо ниједан гранични прелаз, он ће сада гледати два прелаза у Српској",рекао је министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ Срђан Амиџић.

Превозници су губили сате на граници, губитке је доживјела и привреда и то све само зато што је Крњић себично чувао свој глас у Управном одбору.

Годишња вриједност изгубљеног времена кошта између 190 и 203 милиона евра. Све то на крају плате грађани, јер се трошкови чекања на граници уграђују у цијену транспортних услуга, а послије и у цијене производа.

"40 евра је по једном сату. Ако проузрокујете 10 сати чекања то је 400 евра. Ако то сада помножите са хиљаду јединствених царинских исправа то је онда 40 хиљада у току дана. Ако то сада помножите са бројем 365 дана добијете велике вриједности", казао је главни координатор Конзорцијума "Логистика БиХ" Велибор Пеулић.

Крњић може да тужи, али Закон је јасно прописао да експертима у УО мандат траје 5 година. Не прописује закон ништа о правној ситуацији која настаје након престанка важења мандата.

"Питање ће бити да ли би се Правилником, односно пословником о раду могло прописати нешто што није прописано законом. Одговор на то питање је врло јасан и ту се може извести закључак о томе колико ће евентуално Крњић бити успјешан у својој тужби", истакао је правник Дамир Сакић.

По истеку Крњићевог мандата промијењен је статус више граничних прелаза између БиХ и Хрватске. Била је то прилика и да се на граници са Србијом, кроз систематизацију створе претпоставке за отварање прелаза Рача 2. Још није јасно хоће ли Крњић заиста поднијети тужбу и шта би евентуално она могла промијенити. С' обзиром на то да правници с' њим и не дијеле баш исто мишљење, бар када су у питању Пословник на који се позива.

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Тагови :

Гранични прелаз Градишка

Зијад Крњић

Срђан Амиџић

Република Српска

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