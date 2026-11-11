Нешић: ”Чајић није мој возач, био ми је у пратњи док је радио у ДКПТ-у”

Аутор:АТВ редакција
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Ненад Нешић, предсједник ДНС и бивши министар безбједности БиХ, демантовао је наводе да је Дарко Чајић, који је обухваћен акцијом ПОСКОК-а, његов возач.
Нешић је за Српскаинфо рекао да је Чајић био дио његове службене пратње док је био министар безбједности.
Нешић је појаснио да му је Чајић био додијељен по службеној дужности, у периоду када је обављао функцију министра безбједности БиХ и имао право на полицијску пратњу као ВИП особа.
”Није тачно да је мој возач. Тачно је да је био у мојој пратњи док је радио у Дирекцији за координацију полицијских тијела БиХ, а ја био министар безбједности БиХ”, поручио је Нешић.
Он је нагласио да не жели да се његово име доводи у везу са Чајићем и његовим пословима, наводећи да нема сазнања о томе чиме се он бави.
Хроника
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”Апсолутно сматрам да нема потребе да се господин Чајић веже за моје име и да се на тај начин добија на читаности неке вијести. Нити сам упознат с тим шта ради господин Чајић, нити ме искрено занима. Тако да заиста желим да демантујем било какву везу с њим”, истакао је Нешић.
Додао је да је Чајић био члан његове пратње искључиво због службеног ангажмана у ДКПТ-у, те да нема никакве везе са његовим пословним активностима.
”Криво ми је што се моје име и презиме користи да би се добила читаност неке вијести”, рекао је Нешић.
Истакао је и да сви који су прекршили закон треба да одговарају.
”Сви који су прекршили закон треба и да одговарају. Нулта стопа толеранције и то је то”, поручио је Нешић.
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