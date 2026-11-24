Аутор:АТВ редакција
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Сједница Савјета министара заказана за данас није одржана због тога што министри из Републике Српске нису подржали дневни ред сједнице.
Замјеник предсједавајућег Савјета министара Сташа Кошарац рекао је да Република Српска неће пристати на сарајевско моделирање крњег Уставног суда БиХ против Републике Српске.
"Уставни суд је талац странаца и иако крњи треба да штити уставни поредак, а не да врши удар на уставни поредак", поручио је Кошарац.
Према његовим ријечима министри из Републике Српске не желе да учествују у привиду редовног стања након одлуке крњег Уставног суда БиХ.
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"За нас је ово ванредна ситуација јер је крњи Уставни суд донио одлуке којим задире у устав и кориштење уставних механизама Републике Српске", рекао је Кошарац новинарима.
Он је истакао да је потребно донијети Закон о Уставном суду БиХ, те поручио свима који бјеже од договора да се мора ријешити питање статуса страних судија у Уставном суду.
"Не желимо институције у којима странци одлучују" нагласио је Кошарац.
Кошарац је рекао и да је одговорност министра у Савјету министара из Републике Српске да штите њене интересе, те додао да су СНСД и институције Српске позивали да се граде институције које ће имати суверенитет.
(СРНА)
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