Ништа од смјене Чаваре?

11.09.2025
12:17
Коментари:0
То што је "тројка" подржала смјену СНСД-овог Небојше Радмановића из Колегијума Представничког дома, не значи и да ће подржати захтјев опозиције из Републике Српске да се смијени ХДЗ-ов Маринко Чавара.
Ову смјену најавила је Листа за правду и ред, а подршка је стигла и од ПДП-а и СДС-а. Међутим, ако су сарајевске странке и подржале скидање СНСД-а из Колегијума, са ХДЗ-ом дијеле власт у ФБиХ што би закомпликовало њихове личне интересе.
Данашњу сједницу Представничког дома уредно води Маринко Чавара. Федерални медији изостанак "акције" од стране странака "тројке" правдају процедуралним проблемима.
Са друге стране, смјену СНСД-ових министара из Савјета министара покренули су упркос непремостивим процедуралним проблемима.
Према нашим сазнањима која нису потврђена у самом врху странке, "тројка" нема интерес да смјењује Чавару. Како је и сам лидер НиП-а Елмедин Конаковић потврдио у јучерашњем гостовању на федералним медијима, власт у ФБиХ коју тројка дијели са ХДЗ-ом добро функционише и немају потребе да уносе проблеме овако непотребним захтјевима.
