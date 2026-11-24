Аутор:Бранка Дакић
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Комисија за очување националних споменика БиХ је домаћа институција и не спада у домен иностране политике и члан Предсједништва нема право да на такву одлуку уложи вето позивајући се на заштиту виталног националног интереса.
Ово се, између осталог, наводи у одлуци Уставног суда БиХ, којој је прихваћена апелација Дениса Бећировића и којом је оборен вето Жељке Цвијановић на именовање чланова Комисије за очување националних споменика БиХ.
"Уставни суд наглашава да се не може сматрати да Комисија нема карактер домаће институције због тога што у свом саставу има и стране чланове које номинира генерални директор УНЕСЦО-а. Сходно наведеном, Уставни суд закључује да Одлука о именовању Комисије од 29. јуна 2026. године не представља: (а) вођење вањске политике Босне и Херцеговине; (б) именовање амбасадора или других међународних представника Босне и Херцеговине јер чланови Комисије нису представници Босне и Херцеговине у иностранству, већ чланови институције Босне и Херцеговине; (ц) представљање Босне и Херцеговине у међународним и европским организацијама или тражење чланства у њима; (д) преговарање, отказивање или ратификацију међународних уговора; нити (е) извршавање одлука Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине", наведено је у одлуци Уставног суда БиХ
Уставни суд БиХ није дефинисао појам спољне политике и раније су се изјашњавали да то и неће радити, али је одлучио да ово не спада у спољну политику.
"Уставни суд је већ указао да уставотворац у вријеме доношења Устава Босне и Херцеговине није могао предвидјети све димензије функција Уставног суда те да наведена формулација оставља простор да Уставни суд тумачи властиту надлежност. Уставни суд је такођер закључио да је као институција која подржава Устав Босне и Херцеговине надлежан да испитује уставност свих аката без обзира на доносиоца, ако је питање покренуто према једној од надлежности Уставног суда из члана 6/3", пише у одлуци.
Према тумачењима појединих правника, сама чињеница да су у Комисији страни чланови, указује на то да је ово питање у домену спољне политике. Сличан став заступао је и Одбор за уставна питања Народне скупштине Републике Српске у одговору Уставном суду БиХ.
"Захтјев којим се, суштински, оспорава начин гласања другог члана Предсједништва БиХ и уставно поступање Народне скупштине РС представља покушај да се пред Уставним судом отвори питање које Устав Босне и Херцеговине није предвидио као предмет његове надлежности.Прихватање такве надлежности значило би проширивање улоге Уставног суда ван изричито утврђеног уставног оквира и претварање тог суда у орган за рјешавање политичких спорова унутар колективних институција власти. Такође је оцијењена као неоснована и тврдња подносиоца захтјева да се у конкретном случају не може примијенити механизам заштите виталног интереса јер Одлука Предсједништва БиХ од 29. јуна 2026. године не спада у домен „вањске политике“. Наведена одлука, како сматра Народна скупштина Републике Српске, по својој правној и фактичкој природи повезана је с дјеловањем међународне", наводе из Одбора за уставна питања Народне скупштине Републике Српске
У доношењу одлуке учествовало је седам судија, од тога троје странаца и два пензионера, што је у супротности са Уставом БиХ. Издвојено мишљење имала је Валерија Галић, али шта јој је тачно било спорно, још није објављено. Али, ово је један од ријетких, ако не и једини случај у којем је један од судија из Федерације БиХ издвојио мишљење када су у питању одлуке од виталне и националне важности за Републику Српску.
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