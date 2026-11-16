Аутор:АТВ редакција
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Отправник послова Амбасаде САД у БиХ Џон Гинкел честитао је новоизабраним члановима Предсједништва БиХ преузимање дужности, истичући да се САД радују сарадњи са новим сазивом на јачању стабилности и безбједности и унапређењу економског просперитета.
"У име америчког народа честитам члановима Предсједништва БиХ на инаугурацији и преузимању њихових уставних дужности. САД придају велики значај односима са БиХ и радујемо се сарадњи са новим сазивом Предсједништва на јачању стабилности и безбједности, те унапређењу економског просперитета наше двије земље у годинама које долазе", наведено је у честитки Гинкела, преноси "Срна".
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У Сарајеву је данас одржана конститутивна сједница новог сазива Предсједништва БиХ, на којој су новоизабрани чланови положили свечану заклетву и званично преузели четворогодишњи мандат.
Нови сазив чине српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, хрватски члан Даријана Филиповић и бошњачки члан Денис Бећировић.
Након полагања заклетве и потписивања свечане изјаве, Цвијановићева је преузела и дужност предсједавајуће Предсједништва БиХ, коју ће обављати у наредних осам мјесеци.
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