Огласио се и Нермин Никшић: Није потврдио, а ни негирао могућу сарадњу са СДА

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СДП-а Нермин Никшић коментарисао је недавни састанак са предсједником НиП-а Елмедином Конаковићем и предсједницом Наше странке Сабином Ћудић. Љут је због медијских натписа, али није ни негирао ни потврдио да СДП размишља о сарадњи са СДА.
„Изгледа да у случају СДП-а и предизборни и постизборни период обиљежавају спекулације о могућим коалицијама, раскидима постојећих и успостављању нових политичких партнерстава, хоћемо ли у власт или нећемо. Судећи према појединим медијским написима, неки су у наше име већ завршили разговоре, подијелили функције, раскинули савезе и формирали нове коалиције, а да ми који бисмо у свему томе требало да учествујемо о томе очигледно нисмо обавијештени. Жељно ишчекујем да сазнамо и шта смо сљедеће одлучили“, навео је он.
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Како је поручио, не намјерава да се бави медијским конструкцијама, незваничним информацијама и нагађањима.
„Нећу подлећи притиску оних који континуирано покушавају да наметну сопствена тумачења и креирају политичке процесе кроз медијске спекулације. То би било неозбиљно према грађанима који су СДП-у указали повјерење, као и према свим чланицама и члановима СДП-а БиХ“, рекао је лидер СДП-а.
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Нагласио је да поштује политичке партнере и да са њима разговара отворено.
„Јавност желим подсјетити на своју јучерашњу изјаву, у којој сам рекао све што имам да кажем у овом тренутку: о наредним корацима разговарали смо и разговараћемо са својим партнерима и у оквиру страначких органа, уважавајући изборни резултат и потребу да се осигура одговорно и функционално дјеловање власти“, додао је он, а преноси Кликс.
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