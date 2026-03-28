Ограничења боравка у Шенген зони погађа превознике

Аутор:АТВ
28.03.2026
19:23
Ограничења боравка у Шенген зони за возаче из БиХ све више погађа сектор друмског транспорта. Превозници упозоравају да због правила која регулишу боравак у ЕУ чак 60% фирми већ пребацује пословање и раднике у земље ЕУ, тражећи начин да опстану на тржишту.
"Ми колико видимо без блокада немамо никаквих ријешења, ми џабе пишемо мејлове, џабе се састајемо и тек кад нешто блокирамо нешто се ријеши онда се свако хвали како је нешто дао превозницима ми заиста не знамо на који начин натјерати те људе да раде за нас", рекао је Игор Бебен, предсједник удружења друмских превозника Републике Српске.
Као једно од могућих рјешења помиње се и модел сарадње са Хрватском.
"То ријешење са Хрватском би нас привремено задовољило да имамо статус као Србија да се односи релаксирају да се можемо рећи да се тренутно ово правило примјењује само у дјелу наше државе", рекао је Дино Дорнић, члан предсједавајућег конзорцијума логистика БиХ
Ријеч је о правилима која важе унутар шенгенског простора и која ограничавају боравак возача. Рјешење се очекује од институција Европске уније.
"То је проблем који је постављен пред Брисел они су признали да постоји проблем код возача теретних возила боравак у ЕУ је страсна разлика кад је питању само тај законик", рекао је Зоран Андрић, помоћник министра комуникација и транспорта у Савјету министара БиХ
Док се чека одговор из Брисела, на домаћем нивоу покушава се дјеловати кроз мјере које би барем дјелимично олакшале пословање превозника, укључујући измјене одређених правилника и увођење подстицаја.
"Једно се тиче уредбе на висину дневница а друго се тиче питања подстицаја приликом, зелена енергија набавка електричних возила и ми смо са Бубићем разговарали да ће темељно усвојити те захтјеве", рекао је Стево Савић, шеф кабинета министра саобраћаја и веза Републике Српске.
Ипак, без координације институција на нивоу БиХ и сарадње са земљама Европске уније, посебно онима из шенгенског простора, тешко је очекивати трајно рјешење овог проблема.
"Први корак и приоритет је заједничка сједница са Владом Хрватске, Влада Хрватске односно земље Шенгена по процедури могу да траже изузеће од примјена ентриегзисистема у одређеном временском периоду када оцијене да је нарушен могућност уласка и ми сматрамо да су створени услови да се то примјени", рекао је Горан Рачић, предсједник Привредне коморе Републике Српске.
Док превозници упозоравају да би без конкретних потеза посљедице могле бити дугорочне и за цијели сектор, из институција поручују да су укључени у рјешавање проблема. Наглашавају да блокаде не могу бити начин његовог превазилажења.
