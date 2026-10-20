Осмица ослобођен оптужбе за злоупотребу положаја!

Аутор:Александра Тољ Ружић
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Осман Мехмедагић Осмица, некадашњи директор Обавјештајно-безбједносне агенције (ОБА) БиХ, ослобођен је оптужбе да је са фалсификованом дипломом обављао посао првог ”обавјештајца” у БиХ и тиме незаконито зарадио 293.046 КМ.
Оптужницом, Мехмедагићу је на терет стављено кривично дјело злоупотребе службеног положаја или овлашћења.
Пресуду је изрекла предсједница судског вијећа Јасмина Ћосић Дедовић наводећи да радње описане у оптужници не садрже сва законска обиљежја кривичног дјела које је оптуженом стављено на терет.
”Суд је утврдио да у чињеничном опису оптужнице нису конкретизоване радње извршења, односно није наведено коју је службену дужност оптужени пропустио извршити, које је овлаштење злоупотријебио или прекорачио, нити на који је начин таквим поступањем остварена корист, проузрокована штета или теже повријеђено право другога. Будући да чињенични опис оптужнице не садржи конкретизацију протиправног поступања оптуженог, из описаних радњи није било могуће утврдити сва законска обиљежја кривичног дјела које му је стављено на терет”, наводи се у образложењу пресуде.
Ћосић Дедовић је додала да се исплаћивање плата, само по себи, не може сматрати штетом по буџет БиХ.
”Не постоје докази да је оптужени знао да му је диплома поништена, нити да је имао потребу да сам себе разрјеши дужности”, навела је у образложењу пресуде Ћосић Дедовић.
Према оптужници Мехмедагић је од новембра 2019. до разрјешења са дужности 27. фебруара 2023. године обављао функцију директора ОБА иако није посједовао високу стручну спрему, што је законски услов за обављање ове функције.
Како би себи омогућио останак на функцији Осмица је, између осталог, надлежном тијелу за надзор над радом ОБА Парламентарне скупштине БиХ презентовао диплому Америчког универзитета у БиХ - Тузла за звање бечелор међународног права, иако на том факултету никада није студирао, нити је стекао било какво звање, а до дипломе је дошао на непознат начин.
”Оптужени је злоупотријебио службени положај како би себи омогућио даљи останак на функцији и на тај начин одржао службени и друштвени утицај, те стекао имовинску корист у виду плате у износу од 293.046,58 КМ, за колико је оштетио буџет БиХ”, наводи се у оптужници.
Мехмедагићу је претходно поништена диплома ”дипломираног економисте” Факултета за пословне студије – Пословно право Бањалука. Након што је 15. новембра 2019. године у Службеном гласнику Републике Српске објављено да му је дилома неважећа Мехмедагић више није испуњавао услове за обављање директора ОБА, који мора имати високу стручну спрему из одговарајуће области.
Упркос томе Мехмедагић је наставио да обавља функцију на коју је именован, супротно Закону о ОБА. Да би остао на функцији, Мехмедагић је 6. јануара 2020. године донио Инструкцију о приступу и руковању фондом персоналне докуменатције запосленика ОБА којом је на све досије запослених, па и на свој, ставио ознаку ”Повјерљиво”.
Након што га је Заједничка комисија за надзор над радом ОБА позвала да се изјасни о наводима да не испуњава услове за обављање функције директора и да презентује доказ да посједује одговарајућу стручну спрему Мехмедагић је доставио писмени поднесак уз који је доставио и доказ у виду двије дипломе, једна о степеновању са Правног факултета у Сарајеву и друга којој је на Америчком Универзитету Тузла стекао звање бачелора међународног права, иако на том факултету никада није студирао.
Пресуда није правоснажна и дозвољена је жалба Апелационом вијећу Суда БиХ.
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