Аутор:АТВ редакција
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Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО) Србије објавио је да ће Међународни дани разговора са Босном и Херцеговином око питања која се тичу пензијског и инвалидског осигурања бити одржан у уторак 1. децембра у Новом Саду и у сриједу 2. децембра у Београду.
У Новом Саду разговори ће се одржати од 9 до 16 часова у просторијама ПИО Филијале Нови Сад у улици Житни трг 1-3, а у Београду од 9 до 16 часова на адреси Париска 9.
На овим разговорима ће савјетодавци из Фонда ПИО Републике Српске, Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање Федерације БиХ и Фонда ПИО Србије пружити бесплатну правну помоћ лицима која остварују права из пензијског и инвалидског осигурања применом споразума из области социјалног осигурања закљученог између Србије и Босне и Херцеговине.
У саопштењу се наводи да Републички фонд ПИО исплаћује пензије и остала права за 13.387 корисника који живе у Републици Српској и 9.225 корисника који живе у Федерацији БиХ, а ове пренадлежности се исплаћују мјесечно, односно у текућем мјесецу за претходни мјесец.
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Додаје се да се из БиХ у Србију исплаћује укупно 42.652 пензије, од тога из Републике Српске 21.494, а из Федерације БиХ 21.158 пензија.
ПИО фонд наглашава да сви заинтересовани обавезно треба да пријаве учешће и да закажу термин доласка на број телефона 011/2030-745, а приликом доласка треба понијети сву документацију у вези са осигурањем и лична документа.
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