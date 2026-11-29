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Посланик њемачке странке Алтернатива за Њемачку (АфД) у Бундестагу Максимилијан Крах у интервјуу за албански портал Тирана егзаминер (Tirana Examiner) изјавио је да Босна и Херцеговина „неће постојати вјечно“ и да би њене елите требало да размисле о алтернативама.
Крах је Босну и Херцеговину описао као сићушну земљу у којој, како је навео, ни њени становници не желе да живе. Тврди да локалне елите желе да задрже власт, због чега АфД представљају као страшило.
„Ова земља неће постојати вјечно“, сматра Крах.
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Додао је да АфД не жели да уништи Босну и Херцеговину, али да, како је навео, треба размишљати о ономе што долази. Сматра да се не треба ослањати на то да ће европски мултилатерализам и правни оквир, који и најмањим државама омогућава опстанак, трајати заувијек.
Крах очекује да Европа више неће бити ствар Париза, Брисела и Берлина, него да ће нова осовина ићи од Берлина до Анкаре. Западни Балкан налази се на тој линији и, према његовим ријечима, постаће срце нове европске архитектуре. Сматра да се тежиште Европе помјера према средњој Европи, док Турска, Кавказ и Централна Азија јачају.
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Оцијенио је да Европска унија у садашњем облику неће постојати за пет до десет година и да је то, како је изјавио за Тирана егзаминер, питање математике. Као разлог навео је задуживање држава попут Француске и Шпаније ради исплате пензија, али и недостатак повјерења. По његовом мишљењу, ЕУ више не гарантује ни мир ни просперитет, преноси Кликс.
Како је казао, формално све чланице Уније имају једнак глас, али у пракси постоји неформална хијерархија моћи. Као примјер навео је санкције против Мађарске након што је та земља почела да води сопствену политику.
Максимилијан Крах рођен је 1977. године и по струци је правник. У Бундестаг је изабран у фебруару 2025. године директним мандатом у Саксонији, а прије тога био је посланик у Европском парламенту.
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