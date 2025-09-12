Павић: Америка можда неће ни хтјети да именују амбасадора у колонији каква је БиХ

Извор:
СРНА
12.09.2025
09:45
Именовање Џона Гинкела за новог отправника послова Амбасаде Сједињених Држава у БиХ говори о промјени америчког става и лако може да се деси да Америка неће ни хтјети да именује амбасадора у једној колонији каква је БиХ, изјавио је Срни политиколог Александар Павић.
Он указује да је очигледно да Американци не желе да остану изван дешавања, те да, иако сада немају амбасадора у БиХ, ипак желе да имају некога ко ће да буде на лицу мјеста.
- То је сада важно зато што је Америка окренула нови лист и не жели да заузима ничију страну, али ни да буде скрајнута из дешавања - рекао је Павић.
Он подсјећа да је на посљедњој сједници Савјета безбједности УН о БиХ, која је била затворена за јавност, Америка заузела строго неутралан став, док су и послије у изјавама представници Сједињених Држава инсистирали на поштовању Дејтонског споразума.
- Ако отправник послова /Џон Гинкел/ буде био на тој линији то ће бити сасвим довољно за Републику Српску - истиче Павић.
Он напомиње да постоји и застој у америчком Сенату када је ријеч о именовању и постављењу дипломата, те објашњава да су то отпори који још трају против америчког предсједника Доналда Трампа.
Упркос томе, каже Павић, занимљиво је што Сједињене Државе још нису ни именовале амбасадора у БиХ, док је за Србију барем именован, иако још није прошао Сенат.
- Питање је да ли ће Америка уопште хтети да именује амбасадора у БиХ, једној колонији, ако се тако настави или указује да за Трампа није то толики приоритет. За Србију је бар именовао амбасадора, иако није још прошао Сенат, а за БиХ чак није ни именовао - рекао је Павић.
Он сматра да то говори о промјени америчког става о БиХ, а преседан је и самим тим што су престали амерички притисци на Републику Српску.
- То је први пут од 1991. године да нема притисака Америке према српском фактору и то је све невјероватно важно - закључио је Павић.
