Пендеш: (Тројка) је кренула багерима, ево, нека заврше

ФТВ

11.09.2025

08:28

Делегат у Дому народа БиХ Марина Пендеш (ХДЗ) изјавила је како, да би Дом народа функционисао, мора постојати повјерење између предсједника и замјеника.

Током разговора у емисији Пленум на Федералној телевизији, Пендеш је рекла да би жељела поставити питање Кемалу Адемовићу (НиП) на који начин ће формирати дневни ред када преузме предсједавање.

На питање да ли ће ХДЗ гласати за смјену Николе Шпирића, ако та тачка буде на дневном реду, Пендеш је поручила да ће "вид‌јети шта ће урадити".

"Зашто бих ја подржала смјену Николе Шпирића и СНСД-ових министара као члан ХДЗ-а? Јесмо ли ми у коалицији - јесмо. Са СНСД-ом, али и с Тројком. Подржавамо ли министре Тројке - подржавамо. Имамо споразум с неколицином политичких странака у Босни и Херцеговини с којима чинимо власт на државном нивоу и у Савјету министара подржавамо министре", образложила је Пендеш.

Рекла је и како Тројка није тражила размјену мишљења с ХДЗ-ом о избацивању СНСД-а као партнера.

"Ако сте нешто почели, кренули у неки процес, а да нисте ни наговијестили ни питали нити размијенили мишљење - па, изволите. Одмах смо рекли да је то немогуће и да су те ствари јасно дефинисане у Дејтонском мировном споразуму, кад је у питању Дом народа. Кад имамо партнера, ми водимо рачуна о коалицијском партнеру. У овом случају коалицијски партнер (Тројка) је кренуо у процес с багерима - без нас. Ево, нека заврше процес", закључила је.

Marina Pendeš

Дом народа

Nikola Špirić

HDZ BIH

trojka

