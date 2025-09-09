Перић Ромић: Добра вијест да Трамп шаље отправника у БиХ јер се ЕУ показала неспособном

Извор:
СРНА
09.09.2025
18:23
Коментари:0
Декан Факултета политичких наука у Бањалуци професор доктор Ранка Перић Ромић изјавила је Срни да је веома добра вијест да администрација америчког предсједника Доналда Трампа шаље отправника послова у БиХ, што значи укљученост САД у разрјешење кризе јер се ЕУ показала крајње неспособном да конструктивно учествује, а поготово рјешава спорна питања на Балкану.
"Коначно, САД су креирале Дејтонски споразум, а свијест о томе до које мјере је он подвргнут злоупотребама данас је општепозната ствар. БиХ је дефинитивно окупирана земља, залеђена недејтонским страним интервенционизмом и вријеме је да се ствари доведу у ред или да се креира неко ново рјешење. БиХ сигурно улази у кључну фазу у којој ће се у наредних пар мјесеци показати каква једино може опстати", нагласила је Перић Ромић.
Упитана да прокоментарише спекулације сарајевских медија о његовим наводним задацима у БиХ, Перић Ромић је рекла да је тешко разумјети зашто би политичко Сарајево због било чега ликовало.
"Ако долази 'кризни амбасадор' којег шаље нова администрација у САД онда значи да се треба рјешавати криза. Сарајево је навикнуто на неутемељену подршку странаца, првенствено бирократских америчких и европских структура и њихових трабаната", истакла је Перић Ромић.
Чињеница је, каже она, да не постоји ниједно питање домаћег или страног карактера које би показало униформан став политичког Сарајева и политичке Бањалуке.
"Бањалука се, оправдано, не оглашава о именовањима страних дипломата, али је дубоко убијеђена да је прошло вријеме у којем ће неко са стране наставити политику давања Бошњацима више, а Србима и Хрватима мање од оног што им по Уставу припада", појаснила је Перић Ромић.
Уосталом, додала је она, о овом именовању сарајевски медији сазнају тек кад нота стигне у МИП.
Вријеме домунђавања и раног упозоравања Бошњака из вашингтонске централе, истакла је Перић Ромић, већ је прошло, иначе би они то знали и о томе писали много раније.
"Сазрело је вријеме да се раздружимо и кажемо збогом алатима дубоке државе САД или бриселске бирократије. Најбоље да се то деси договором јер ће било које унилатералне акције креирати већи хаос од оног који је произвео Кристијан Шмит", закључила је Перић Ромић.
Најновије
Најчитаније
08
09
08
08
08
01
08
01
07
52
Тренутно на програму