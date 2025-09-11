Полиција нема чиме тестирати возаче на дрогу, ови што имају стање је катастрофално

11.09.2025
Бројна Министарства унутрашњих послова у кантонима ФБиХ немају опрему за тестирање возача на наркотике. Наведено је ово у одговору на посланичко питање СДП-овог Саше Магазиновића у Представничком дому.
Поједини кантони као што је Тузлански и Посавски у одговору нису навели да ли њихова полиција посједује уређаје, само су навели да од почетка године нису тестирали возаче на дрогу.
"Средњобосански, Западнохерцеговачки, Херцеговачко-неретвански, Босанско-подрињски и Зеничко-добојски кантон у свом одговору су навели да не посједују уређаје, а поједини су навели да су Министарства у фази припрема за набавку опреме.
"Када је у питању контрола возача на наркотичка средства, ово Министарство је у фази припрема за набавку опреме која би била задовољавајућа по свим тренутним законским аспектима за такав вид контроле. Сходно наведеном у третираном периоду због непостојања адекватне опреме није вршена контрола возача на присуство наркотичких средстава, тако да није било ни искључених возача", саопштено је у одговору из Средњобосанског кантона.
Из МУП-а Зеничко-добојског кантона кажу да су се појавиле потешкоће у тестној фази.
"Управа полиције МУП-а ЗДК, прије неколико година планирала је набавку уређаја за мјерење присуства дроге у организму, те провела обуку одређеног броја полицијских службеника за руковање уређајима за индикацију дрога. Међутим, како су се још у тестној фази појавиле потешкоће у вези са доказивањем вјеродостојности врсте дроге, из разлога што се уређаји намијењени за индикацију дроге као такви нису могли верификовати у надлежном заводу за мјеритељство, подаци добијени таквим уређајем се нису могли узети као вјеродостојни приликом доказивања на суду".
Поново су инициране такве активности, а у буџету ЗДК су планирана средства за набавку уређаја за мјерење присуства дроге у организму.
Када су у питању кантони који су вршили контролу, у Сарајеву је контролисано укупно 356 возача од којих је 20 било позитивно на наркотике, а у истом периоду њих 336 је одбило тестирање.
Када је у питању Кантон 10, извршена је 21 контрола возача од којих је 18 било позитивно на наркотике.
На подручју на којем дјелује МУП УСК од почетка године на дроге је тестирано 18 возача, од чега је њих 10 било позитивно.
На упит АТВ-а упућен Министарству унутрашњих послова Републике Српске о броју тестираних возача на наркотике до објављивања текста нисмо добили одговор.
