Радановић: Свакодневни напади на Србе у ФБиХ

Извор:

СРНА

08.09.2025

15:12

Коментари:

0
У Федерацији БиХ се свакодневно нападају Срби и дјеца која имају ћириличке натписе на мајицама, руше српски споменици и гађају православне богомоље, рекао је Срни предсједник Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ Ђорђе Радановић.

Радановић је, поводом исписивања усташких симбола и поздрава "За дом спремни!" у српском повратничком насељу Баћевићи код Мостара, указао да се то не дешава први пут и да је било и напада на српску дјецу.

"Било какво провоцирање људи у Баћевићима, који су углавном старије животне доби, озбиљно је кривично дјело", рекао је Радановић.

Policija

Регион

Пуцњава у Скадру, има мртвих и рањених

Он је подсјетио да су прије неколико година усташки графити исписани и на православном гробљу у Виховићима и да то није ништа ново за овај дио Херцеговине у којем су усташе имале снажну идеолошку подршку.

"Нисам нимало изненађен, само ме изненађује то што и даље нема никаквих истрага у вези с тим", рекао је Радановић.

Он је истакао да би тужилаштва и министарства унутрашњих послова у кантонима у Херцеговини требала више да се ангажују на проналаску оних који провоцирају српске повратнике.

полиција-Република Српска-полицијско ауто

Хроника

Држављанин Србије пијан напао полицајца у Братунцу

Споменик погинулим борцима НОР-а и цивилним жртвама Другог свјетског рата у српском повратничком насељу Баћевићи код Мостара јутрос је освануо ишаран фашистичким симболима и усташким поздравом "За дом спремни!", што је узнемирило локално становништво.

Ђорђе Радановић

napadi na Srbe

Коментари (0)
