Радановић: Свакодневни напади на Србе у ФБиХ

У Федерацији БиХ се свакодневно нападају Срби и дјеца која имају ћириличке натписе на мајицама, руше српски споменици и гађају православне богомоље, рекао је Срни предсједник Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ Ђорђе Радановић.
Радановић је, поводом исписивања усташких симбола и поздрава "За дом спремни!" у српском повратничком насељу Баћевићи код Мостара, указао да се то не дешава први пут и да је било и напада на српску дјецу.
"Било какво провоцирање људи у Баћевићима, који су углавном старије животне доби, озбиљно је кривично дјело", рекао је Радановић.
Он је подсјетио да су прије неколико година усташки графити исписани и на православном гробљу у Виховићима и да то није ништа ново за овај дио Херцеговине у којем су усташе имале снажну идеолошку подршку.
"Нисам нимало изненађен, само ме изненађује то што и даље нема никаквих истрага у вези с тим", рекао је Радановић.
Он је истакао да би тужилаштва и министарства унутрашњих послова у кантонима у Херцеговини требала више да се ангажују на проналаску оних који провоцирају српске повратнике.
Споменик погинулим борцима НОР-а и цивилним жртвама Другог свјетског рата у српском повратничком насељу Баћевићи код Мостара јутрос је освануо ишаран фашистичким симболима и усташким поздравом "За дом спремни!", што је узнемирило локално становништво.
