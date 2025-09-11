Logo
Large banner

Радановић: Уништено 60 православних споменика код Зенице

Извор:

СРНА

11.09.2025

19:12

Коментари:

0
Радановић: Уништено 60 православних споменика код Зенице

Шездесет надгробних споменика уништено је на православном гробљу у селу Печуј, два километра од центра Зенице, изјавио је Срни предсједник Одбора за заштиту права Срба у Федерацији БиХ Ђорђе Радановић.

Радановић је навео да га је о томе обавијестио свештеник, а да се на основу фотографија може видјети да је за почињени вандализам била потребна физичка снага.

"Проблем је што је гробље удаљено два километра од центра Зенице и гдје полиција има приступ, а да нико ништа није примијетио, већ отац Малеш", рекао је Радановић.

Ирина Зарутска

Свијет

Чарли Кирк је посљедњу објаву посветио Ирини Зарутској

Радановић је навео да је ријеч о најгнуснијем чину, уз напомену је прољетос, када су људи обилазили гробље све било у реду.

"Не разумијем одакле толика мржња према православљу и шта је у питању", нагласио је Радановић и додао да та мржња долази из озбиљне вјерске индоктринације.

Изгорјело ауто- Вукановић

Хроника

Тужилаштво се огласило за АТВ се о изгорјелом возилу Небојше Вукановића

Према његовим ријечима, православна гробља уништавају и у другим општинама у ФБиХ као што су Маглај, Какањ, Завидовићи, Бреза.

Подијели:

Таг:

Ђорђе Радановић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Чарли Кирк је посљедњу објаву посветио Ирини Зарутској

Свијет

Чарли Кирк је посљедњу објаву посветио Ирини Зарутској

8 ч

0
Кошарац: Додик се бори национално одговорним, а не вазалским и поданичким политикама

Република Српска

Кошарац: Додик се бори национално одговорним, а не вазалским и поданичким политикама

8 ч

0
ФБИ нуди награду од 100.000 долара за откривање осумњиченог за убиство Чарлија Кирка

Свијет

ФБИ нуди награду од 100.000 долара за откривање осумњиченог за убиство Чарлија Кирка

8 ч

0
Изгорјело ауто Небојше Вукановића

Хроника

Тужилаштво се огласило за АТВ се о изгорјелом возилу Небојше Вукановића

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

07

Кобре ухапсиле држављане БиХ

23

00

Гради се "црна кутија за човјечанство"

22

47

Захарова: Пољска да преиспита одлуку

22

42

Тешка несрећа код Бањалуке, ауто пробило заштитну ограду

22

36

На јесен ови симптоми деменције постају много очигледнији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner