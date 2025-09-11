Радановић: Уништено 60 православних споменика код Зенице

Извор:
Шездесет надгробних споменика уништено је на православном гробљу у селу Печуј, два километра од центра Зенице, изјавио је Срни предсједник Одбора за заштиту права Срба у Федерацији БиХ Ђорђе Радановић.
Радановић је навео да га је о томе обавијестио свештеник, а да се на основу фотографија може видјети да је за почињени вандализам била потребна физичка снага.
"Проблем је што је гробље удаљено два километра од центра Зенице и гдје полиција има приступ, а да нико ништа није примијетио, већ отац Малеш", рекао је Радановић.
Радановић је навео да је ријеч о најгнуснијем чину, уз напомену је прољетос, када су људи обилазили гробље све било у реду.
"Не разумијем одакле толика мржња према православљу и шта је у питању", нагласио је Радановић и додао да та мржња долази из озбиљне вјерске индоктринације.
Према његовим ријечима, православна гробља уништавају и у другим општинама у ФБиХ као што су Маглај, Какањ, Завидовићи, Бреза.
