Аутор:АТВ редакција
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Рудари Рудника мрког угља Бреза ће данас, 26. новембра, изаћи на протест испред зграде Владе ФБиХ у Сарајеву, гдје ће од надлежних институција затражити исплату октобарске плате и конкретно рјешавање нагомиланих проблема у овом руднику.
Окупљање је најављено у термину од 12 до 15 сати, а незадовољство радника траје већ данима. Рудари су још 19. новембра ступили у раднички непослух, након што је обустављена производња у другој смјени.
Досадашњи разговори с представницима Електропривреде БиХ нису донијели договор о исплати зарађене плате, због чега су радници одлучили своје захтјеве изнијети пред Владу ФБиХ.
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Из синдиката поручују да је ситуација постала неодржива, посебно због чињенице да кашњење примања директно угрожава егзистенцију рудара и њихових породица, преноси РадиоСарајево.
Прије одласка у Сарајево, за раднике је у Брези планиран збор у седам сати, након чега је организован заједнички превоз до Сарајева. Протест је најављен у складу са законским процедурама, а очекује се и подршка рудара из других рудника с подручја ФБиХ.
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