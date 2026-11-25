Аутор:АТВ редакција
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Ходници у институцијама БиХ данас су готово празни. На посао су дошли само запослени из Републике Српске, с обзиром на то да је у ФБиХ нерадни дан због обиљежавања 25. новембра, који се сматра Даном државности БиХ.
"Ми радимо потпуно нормално, као и сваког другог дана, с тим што доста тога не може да се заврши до краја јер колеге из ФБиХ нису дошле на посао. За нас је ово обичан радни дан", каже саговорник АТВ-а.
Република Српска
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Наш саговорник појашњава да је ситуација иста сваког 25. новембра – ходници су празни и, осим запослених српске националности, готово да се нико не може срести на послу.
На нивоу Босне и Херцеговине не постоји Закон о празницима, па запослени у институцијама БиХ користе слободне дане у складу са прописима који се примјењују у Федерацији и Републици Српској, те Брчком.
Датуми око којих нема консензуса су 21. новембар, када Република Српска обиљежава дан потписивања Дејтонског мировног споразума, и 25. новембар, датум засједања ЗАВНОБиХ-а, који се у Федерацији БиХ обиљежава као Дан државности БиХ. Девети јануар у Републици Српској обиљежава се као Дан Републике Српске, док се 1. март у Федерацији БиХ обиљежава као Дан независности БиХ. Тај датум српски народ повезује са убиством српског свата Николе Гардовића и почетком ратних сукоба.
Република Српска
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Празници око којих постоји сагласност и који су нерадни дани за запослене у институцијама БиХ јесу Нова година, 1. и 2. јануар, те Међународни празник рада, 1. и 2. мај.
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