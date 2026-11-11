Сарајево под смогом, скоро 1.400 пацијената у Хитној помоћи за три дана

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Да је ваздух у Сарајеву озбиљно загађен, показује и податак да је у сарајевској Хитној помоћи за 72 часа збринуто 1.395 пацијената, а најчешће тегобе биле су респираторне и кардиоваскуларне.
Стручњаци упозоравају да се исти проблем понавља готово сваке зиме, те да су кућна ложишта један од доминантних извора загађења, са учешћем од око 70 одсто, док је саобраћај други значајан извор.
Енис Кречинић из Федералног хидрометеоролошког завода каже да је посљедњих година забиљежен благи пад броја дана у којима су прекорачене дозвољене вриједности ПМ10 честица, али да је Сарајево и даље далеко од задовољавајућих резултата.
Према његовим ријечима, дозвољено је 35 дана прекорачења годишње, док је мјерна станица на Илиџи прије три године забиљежила 103 дана са прекорачењима, а претходне године 90.
Он посебно упозорава на здравствене посљедице дуготрајне изложености загађеном ваздуху, преносе федерални медији.
- ПМ2.5 честице могу продријети у крвоток, а истраживања лебдећих честица у Сарајеву показала су присуство канцерогених материја, међу којима су бензо(а)пирен и полициклични ароматични угљоводоници (ПАХ) - рекао је Кречинић.
(Аваз)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму