СНСД у Фочи представио кандидате: Настављамо да развијамо Фочу и Републику Српску

Аутор:АТВ редакција
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Представљањем кандидата и симболичним лијепљењем првих плаката на Тргу краља Петра, Градски одбор СНСД-а у Фочи почео је предизборну кампању за предстојеће изборе.
Кандидат ове политичке странке за посланика у Народној скупштини Републике Српске Ненад Лаловић поручио је да ће наставити да ради за добробит друштва, на развоју Фоче, те унапређењу Универзитетске болнице и Медицинског факултета.
"Залагаћу се да се заврше сви пројекти који су у фази реализације и да порадимо на новим. Моји циљеви су развој града, развој привреде, демографска политика, опстанак народа на овим просторима, јер све је узалудно уколико не зауставимо одлив становништва и уколико нас не буде у већем броју", рекао је Лаловић.
Лаловић је навео да је као посланик у Народној скупштини Републике Српске у претходном мандату допринио реализацији бројних пројеката, од којих су неки већ завршени, док је реализација осталих у току.
"Мојим дјеловањем измијенили смо Закон о локалној самоуправи и Фоча је тим измјенама добила статус града, неке нове институције и много већи значај који јој припада, али то морамо и оправдати. У договору с Владом Српске успјели смо да излобирамо и да се у Универзитетску болницу уложи 48 милиона КМ, од чега је 38 милиона КМ за опремање најсавременијом опремом, а више од 10 милиона за завршетак свих грађевинских радова. Уговори су потписани и опрема стиже у наредних шест мјесеци, док грађевински радови увелико теку", рекао је Лаловић.
Додао је да је својим ангажманом успио да излобира у Фочи оснивање Центра за специјалистичке социјалне услуге за дјецу и омладину са сметњама у развоју, једне од три овакве установе у Српској, преноси "Радио Фоча".
Лаловић је изразио увјерење да ће на предстојећим Општим изборима грађани дати подршку и кандидату СНСД-а за предсједника Републике Српске Саву Минићу, као и кандидату за српског члана Предсједништва БиХ Жељки Цвијановић.
"Морамо се потрудити и оправдати оно што је Влада Републике Српске у претходним мјесецима уложила у Фочу, а ово је прилика да им на тај начин захвалимо", рекао је Лаловић.
Међу кандидатима на листи СНСД-а у Изборној јединици девет за посланика у Народној скупштини Српске из Фоче је и Маја Ковачевић Пушара.
Немања Лазовић кандидат је ове странке у Изборној јединици три за посланика у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ.
"Залагаћу се за српске националне интересе, развој привреде, останак омладине и све што је неопходно за функционисање једног друштва. Република Српска је лијепо мјесто за живот, треба да се развија и унапређује за добробит свих нас и генерација које долазе", рекао је Лазовић.
Предсједник Градског одбора Савеза независних социјалдемократа у Фочи Милан Вукадиновић поручио је да ће предизборну кампању водити фер и политички коректно, те се у наредним данима бавити радом, дјелима и бирачима представити пројекте и визије развоја Фоче и Републике Српске.
Вукадиновић је најавио да ће се залагати да Универзитетска болница у Фочи прерасте у Клинички центар, док ће, у сарадњи са Владом Републике Српске, бити реализовани и други значајни инфраструктурни пројекти.
Међу њима су, како је навео, изградња нових блокова Медицинског факултета и Студентског центра „Бориша Старовић“, изградња „Старачког дома“, као и унапређење и рјешавање путне инфраструктуре.
"Мислим да заиста имамо најбоље кандидате. Премијер Минић је унио нову енергију у рад Владе и сигуран сам да ће на тај начин водити и Републику Српску. Наша Жељка Цвијановић је прекаљени борац за интересе Републике Српске, дама која је за интересе Српске лобирала у свим центрима моћи у свијету и регији, а њена побједа је неупитна. Професор доктор Ненад Лаловић, који се показао као велики хуманиста, патриота и родољуб, човјек који је са премијером Минићем УБ Фоча обезбиједио инвестицију од историјских 48 милиона КМ, ће сигурно опет бити посланик", рекао је Вукадиновић.
Вукадиновић је истакао да очекује добар изборни резултат и од кандидата Маје Ковачевић Пушара и Немање Лазовића, за које је рекао да имају квалитет и знање у својим струкама.
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