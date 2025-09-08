Logo
Србија укида забрану за БиХ

08.09.2025

15:49

Коментари:

7
Премијер ФБиХ Нермин Никшић обавијестио је јавност о разговорима које је водио са предсједником Републике Србије Александром Вучићем о укидању блокаде за увоз барута за коњичку компанију "Игман д.д".

Након што је Влада Србије имплементирала ранију одлуку о обустави извоза производа српске војне индустрије, коњичка компанија "Игман д.д" остала је без барута који се увозио из Србије.

Медвјед упао у ресторан

Занимљивости

Медвјед упао у ресторан, гост га тјерао столицом - ВИДЕО

"Свјестан сам колико је застој у производњи погодио раднике, али и партнере предузећа Игман. У протеклим данима водили смо интензивне разговоре у региону и шире, укључујући компаније из Чешке и Турске, испитивали квалитет барута у Витезиту и тражили алтернативна рјешења", рекао је Никшић.

Никшић је истакао да је са српским предсједником Александром Вучићем вођен разговор о укидању забране извоза барута за БиХ приликом чега је договорен наставак сарадње.

"Данас сам, у директном разговору с предсједником Србије Александром Вучићем, добио обећање да ће блокада извоза барута за БиХ бити укинута у наредних 48 сати. Данашње гаранције значе да испорука репроматеријала може бити настављена у најкраћем року, што Игману омогућава наставак стабилне производње, очување радних мјеста и реализацију уговорних обавеза према домаћим и међународним партнерима", рекао је Никшић.

капут

Занимљивости

Платио стари сако око 30 марака, а у њему нашао скоро 4.000

Он је истакао посебну захвалност предсједнику Вучићу на разумијевању уз обострано разумијевање развоја намјенске индустрије као заједничког и регионалног интереса.

"Влада ФБиХ остаје посвећена јачању намјенске индустрије као једног од стратешких сектора привреде. Управе предузећа ове индустријске гране у наредном периоду ће радити на стабилизацији снабдијевања, с циљем спречавања евентуалних застоја у производњи у будућности", закључио је Никшић.

