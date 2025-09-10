Стевандић: Пакосна одлука Уставног суда

Извор:
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић названо је пакосном одлуку Уставног суда БиХ да стави ван снаге закључке парламента Српске о мандату предсједника Српске Милорада Додика.
"За то нема другог објашњења. Само та ријеч објашњава оно шта се ради. Нема ту више никаквих правних и моралних објашњења јер је искључиво ријеч о пакости", рекао је Стевандић Срни.
Уставни суд БиХ усвојио је захтјев 14 чланова Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ за доношење привремене мјере о престанку мандата предсједнику Републике Српске Милораду Додику, које је Народна скупштина Српске усвојила на посебној сједници 22. августа.
Привремено се стављају ван снаге сви акти донесени на основу тачака 6, 7. и 8. закључака Народне скупштине поводом информације у вези с одлуком ЦИК-а БиХ о престанку мандата предсједника Српске Милораду Додику.
Према донесеној одлуци, Уставни суд БиХ "привремено забрањује свим законодавним, извршним и судским институцијама у Републици Српској, као и свим службеним или одговорним лицима у тим институцијама Српске или јединицама локалне самоуправе или било којем органу јединице локалне самоуправе, као и службеним или одговорним лицима из Републике Српске која обављају дужност у институцијама БиХ да предузимају било какве радње на основу тачака 6, 7. и 8. закључака".
У закључку 6. Народна скупштина Републике Српске подсјећа да је предсједника Републике Српске Милорада Додика изабрао народ Републике Српске на демократским и слободним изборима. Народна скупштина захтијева од предсједника Републике Српске Милорада Додика да настави обављати Функцију предсједника Републике Српске у пуном капацитету, поштујући Устав Републике Српске и извршавајући своје уставне обавезе.
Седмим закључком Народна скупштина Републике Српске одбацује могућност провођења пријевремених избора за предсједника Републике Српске. Скупштина захтијева од свих политичких фактора у Републици Српској, политичких партија и појединаца да се не пријављују на евентуалне пријевремене изборе за предсједника Републике. Народна скупштина констатује да би пријава и излазак на такве изборе представљали кршење ставова Скупштине, нарушавање уставне равнотеже и поништавање Републике Српске као стране у Дејтонском мировном споразуму.
У закључку 8. Народна скупштина захтијева од свих органа власти, институција и службених и одговорних лица на нивоу Републике и на нивоу јединица локалне самоуправе да не предузимају било какве радње везане за евентуално провођење пријевремених избора за предсједника Републике. Наглашава да би евентуална сарадња са ЦИК-ом БиХ поводом овог питања представљала извршавање кривичног дјела "Непоштовање или неизвршавање одлука институција или органа Републике Српске" прописаног Кривичним закоником Републике Српске.
