Аутор:Валерија Илић
Коментари:0
БиХ је у првих шест мјесеци издала 4.790 радних дозвола за стране држављане. Више од половине, односно 2.527, издато је у Републици Српској. Највише дозвола односи се на грађевинарство, у којем је ангажовање страних радника најизраженије, према подацима Агенције за запошљавање БиХ.
"Такође треба рећи да је тачно да свако запошљавање странаца обара цијену рада, али исто тако Босна и Херцеговина се суочава са недостатком радне снаге у одређеним дјелатностима, прије свега грађевинском сектору. И због тога се квоте за радне дозволе повећавају, али циљано у секторима за које је утврђено да имају недостатак радне снаге, односно гдје су послодавци исказали највеће потребе за запошљавањем страних радника", наводе из Агенција за запошљавање БиХ.
Република Српска је на дан 30. јуна 2026 године већ имала искориштеност годишње квоте 100/100. С тога је, Влада Републике Српске у новембру дала зелено свјетло за повећање квоте запослења страних радника, са 2.000 на 5.000 за 2027. годину, од чега се 3.500 односи на ново запошљавање, а 1.500 на продужење већ издатих дозвола. Али прије него што дозвола буде издата, Завод за запошљавање Републике Српске провјерава има ли на евиденцији домаћих радника који испуњавају услове за тражена радна мјеста.
"Када послодавац поднесе захтјев за издавање радне дозволе, првенствено се провјерава да ли се на евиденцији Завода налазе лица са квалификацијама, знањима и вјештинама које је послодавац навео у свом захтјеву. Уколико се утврди да на евиденцији Завода има лица која испуњавају наведене услове, врши се посредовање у запошљавању, односно та лица се упућују послодавцу. Уколико на евиденцији Завода нема лица са траженим квалификацијама, знањима и вјештинама, Завод издаје радну дозволу, под условом да су испуњени сви законом прописани услови", наводе из Завод за запошљавање Републике Српске.
Највише радних дозвола је издато за држављане Бангладеша – 989, затим Непал – 699, након тога слиједи Индија, Турска, Кина и Србија. Стигла нам је на наплату лоша демографија, каже Саша Тривић, ако сваке године оде 15.000 у пензију, а 9.000 дође са факултета и школа онда је јасно да ће нам фалити све више радника уколико желимо да задржимо данашње послове и буџетске приходе, закључио је он.
"Ја сам неки дан рачунао да само они који данас раде, а мислим да их данас има око 3-4 хиљаде сигурно сигурно буџет Републике Српске за фондове и остале ствари доприносе са неких 20-ак милиона марака, према томе они су нужна потреба и за послодавце и за државу, наравно све до тренутка док се држава не ријеши својих вишкова радника из јавног сектора и онда би могли доћи у ситуацију да не морамо запошљавати стране раднике", рекао је Саша Тривић, потпредсједник Уније послодаваца Републике Српске.
Иако број страних радника расте, њихов удио у укупном броју запослених и даље је релативно мали. Од око 292 хиљаде запослених у Српској, ангажованост страних радника је испод 1,5%. У Синдикату истичу да они послодавцима нису јефтинија алтернатива, јер поред плата морају да сносе и додатне трошкове њиховог довођења.
"Имајући у виду да послодавци морају да плате агенцијама да би им припремили и довели стране раднике, да би платили за њих авионске карте, да би им обезбједили оброке, да би им обезбједили смјештај, тако даљ они уопште нису јефтиније радници од домаћих радника. Неопходно је радити на томе да повећамо плате домаћим радницима, да не долазе страни радници, у смислу замјене домаћих радника, није ово у питању повећање броја радника у Републици Српској, развоја производних капацитета, него је у питању чиста замјена за домаће раднике, који због ниских плата одлазе у европске земље и остављају слободна своја радна мјеста", рекао је Данко Ружичић, генерални секретар Савеза синдиката Републике Српске.
Већа квота за запошљавање странаца сигнал је да привреда има потребу за додатном радном снагом, каже Саша Стевановић. Међутим, проблем је што домаће тржиште све теже одговара на те потребе, што отвара и шира друштвена и економска питања.
"Половина радно способног становништва је укључена на тржиште рада, значи ту имамо одређени контигент гдје бисмо требали да прерасподијелимо постојећу радну снагу да учинимо све, ја вјерујем да је пословна заједница и Влада учинила све напоре да су видјели да нема. Оно што је добро, када увезете радну снагу, ви увозите и културу рада, они су продуктивнији и онда можете да и ви отприлике као радник можете да кажете ја могу да радим боље од њега", рекао је Саша Стевановић, економиста.
У једном су сагласни – лоша демографска слика и одлазак домаће радне снаге све више оптерећује тржиште рада. Страни радници за сада попуњавају недостатак, али без системских рјешења и стварања услова за останак домаћих радника, потреба за њиховим ангажовањем биће све већа.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
9 ч1
БиХ
10 ч2
БиХ
13 ч0
БиХ
14 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму