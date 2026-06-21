Аутор:Кристина Секерез
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На територији Републике Српске трајно забранити ратну заставу тзв. Армије БиХ са љиљанима, то је иницијатива Удружења ветерана "Гарда Пантери", коју су упутили Влади Српске. На одговор нису дуго чекали. Наравно да ћемо подржати, категоричан је премијер Српске. Све у вези са забраном симбола који вријеђају достојанство и национални понос српског народа подржаће и министар рада и борачко-инвалидске заштите Српске.
"Морамо да дођемо до позитивних законских рјешења, који ће на један законски начин уредити ту проблематику и тако, на такав начин, дати овлаштења припадницима МУП-а да реагују на сваку провокацију, да ли то била застава или неко друго обиљежје које вријеђа достојанство српског народа, достојанство оних људи који су дали своје животе за Републику Српску, који вријеђају нашу слободу и све нас који тренутно живимо у Републици Српској", рекао је Радан Остојић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.
"Све ово што смо до сада радили су биле иницијативе борачких категорија. Ми, једноставно, смо сервис, не само борачке категорије, него патриотизма и свега онога што представљају грађани Републике Српске. Наравно да ћемо прихватити ту иницијативу", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Република Српска
Минић: Подршка иницијативи за забрану ратне заставе тзв. Армије БиХ
Подршка иницијативи стиже и од бораца и других удружења проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата. Ту би уврстили и ратне заставе Хрватског вијећа одбране. Поручују, требало је то још давно да се уради.
"Све те ратне заставе наших непријатеља из 90-их да не могу да се носе и да се показују на простору Републике Српске", каже Божица Живковић Рајилић, предсједник Удружења жена жртава рата Републике Српске, те додаје:
"Посебно је то тешко нпр. када тамо дођу муслимани у Котор Варошу гдје су покољ направили, тамо у Сердарима и онда дођу и носе ратне заставе, а тамо 90 одсто српског становништва, провоцирају народ и у многим мјестима"
"Ја се не бојим ни за шта да причам о томе, него то је вријеђање наших најхрабријих синова који су дали, ево у Дервенти, видјели сте, који су своје животе", рекао је Ђорђо Максимовић, бивши борац Пете козарске бригаде Војске Републике Српске.
Такве ратне заставе симболизују и националне политике које су земљу увеле у рат, те страдање које су народи истрпјели од војске која је ишла под том заставом, каже Џевад Галијашевић.
"Све ратне заставе, у ствари, није им мјесто на овај начин, да се на спортским манифестацијама застава с љиљанима носи, да се маше са њом, да некакви бх фанатикоси глуме да они знају нешто о држави, о рату, о страдању. Дакле, та застава која се појављује као ратни симбол у ствари пркоси жртвама, пркоси народу који је страдао од војске под том заставом", рекао је Џевад Галијашевић, стручњак за борбу против тероризма.
У дејтонској БиХ нема мјеста ратним заставама, нити ће српски народ прихватити бошњачку иконографију ратних застава, категорични су у Градској организацији породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Зворник.
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