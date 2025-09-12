Трампов човјек Џон Гинкел стигао у БиХ - ево ко је он

Извор:
Агенције
12.09.2025
19:57

Задовољство нам је пожељети добродошлицу Џону Гинкелу, нашем отправнику послова.
Ово је објављено на званичној Фејсбук страници Амбасаде САД у БиХ, чиме је потврђено да је Гинкел преузео дужност.
"Господин Гинкел има богато искуство у регији, укључујући раније ангажмане у амбасадама САД у Босни и Херцеговини, Србији и Косову", наводи се у саопштењу.
У Гинкеловој биографији наводи се да је ријеч о искусном дипломати, који има богато искуство рада на Западном Балкану.
Између осталог, нови отправник послова Амбасаде САД у БиХ радио је као замјеник шефа мисије у Амбасади САД у Београду, био је политички савјетник у Приштини, као и вицеконзул у Сарајеву.
Једно вријеме био је ангажован као замјеник шефа мисије у Амбасади САД у Украјини, те замјеник шефа мисије у Таџикистану.
У међународним институцијама радио је као замјеник политичког савјетника у Мисији САД при ОЕБС, а био је ангажован и у Амбасади САД у Летонији.
Такође, Гинкел је радио и послове директора Канцеларије у Вашингтону за Авганистан, као и замјеника директора Канцеларије за регионалне послове у Бироу за борбу против тероризма при Стејт департменту.