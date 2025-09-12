Logo
Large banner

Трампов човјек Џон Гинкел стигао у БиХ - ево ко је он

Извор:

Агенције

12.09.2025

19:57

Коментари:

0
Трампов човјек Џон Гинкел стигао у БиХ - ево ко је он
Фото: Фејсбук

Задовољство нам је пожељети добродошлицу Џону Гинкелу, нашем отправнику послова.

Ово је објављено на званичној Фејсбук страници Амбасаде САД у БиХ, чиме је потврђено да је Гинкел преузео дужност.

"Господин Гинкел има богато искуство у регији, укључујући раније ангажмане у амбасадама САД у Босни и Херцеговини, Србији и Косову", наводи се у саопштењу.

ČARLI-KIRK-100925

Свијет

Вјештица која је проклела Чарлија Кирка изнијела чудно откриће

У Гинкеловој биографији наводи се да је ријеч о искусном дипломати, који има богато искуство рада на Западном Балкану.

Између осталог, нови отправник послова Амбасаде САД у БиХ радио је као замјеник шефа мисије у Амбасади САД у Београду, био је политички савјетник у Приштини, као и вицеконзул у Сарајеву.

Једно вријеме био је ангажован као замјеник шефа мисије у Амбасади САД у Украјини, те замјеник шефа мисије у Таџикистану.

У међународним институцијама радио је као замјеник политичког савјетника у Мисији САД при ОЕБС, а био је ангажован и у Амбасади САД у Летонији.

6706ab9185387 temu

Друштво

Опасни су: Тему хитно повлачи више производа

Такође, Гинкел је радио и послове директора Канцеларије у Вашингтону за Авганистан, као и замјеника директора Канцеларије за регионалне послове у Бироу за борбу против тероризма при Стејт департменту.

Подијели:

Тагови:

Џон Гинкел

Доналд Трамп

Ambasada SAD

Američka ambasada u BiH

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

На Велебиту снимљена ријетка звијер

Занимљивости

На Велебиту снимљена ријетка звијер

12 ч

0
ИРБ мијења услове кредита, повољније задуживање

Друштво

ИРБ мијења услове кредита, повољније задуживање

12 ч

0
Преминуо Роберт Валдец: Мјесецима био у коми, његова супруга саопштила тужне вијести

Сцена

Преминуо Роберт Валдец: Мјесецима био у коми, његова супруга саопштила тужне вијести

13 ч

0
Израел одбацио декларацију Генералне скупштине УН

Свијет

Израел одбацио декларацију Генералне скупштине УН

13 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

37

Небензја: Режим у Кијеву никада није тежио миру

08

34

Какво нас вријеме очекује данас?

08

29

Република Српска богатија за 19 беба

08

29

АТВ јутро, 13.09.2025.

08

21

Ко је Тајлер Робинсон осумњичени за убиство Чарлија Кирка

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner