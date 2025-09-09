Logo
Трампов отправник послова већ стигао у Сарајево - ево ко је он

Трампов отправник послова већ стигао у Сарајево - ево ко је он

Администрација предсједника САД Доналда Трампа је именовала Џона Гинкела на мјесто отправника послова Амбасаде САД у Босни и Херцеговини, речено је за "Кликс" из дипломатских извора.

Извори за поменути портал кажу и да је Гинкел већ стигао у Сарајево, те да ће ускоро и формално на мјесту отправника послова замијенити Данијела Коскија.

Међутим, према тврдњама портала, Гинкел ће имати нешто већа овлаштења од Коскија, те се може назвати и "кризним" амбасадором, или вршиоцем дужности на овој позицији.

Добио је мандат од годину дана. Гинкел у БиХ стиже из Украјине, гдје је такође био отправник послова, и то након оставке пријашњег амбасадора САД у овој земљи Бриџет Бринк.

Он је у мају ове године напустио Украјину, а ријеч је о каријерном дипломати који није политичко именовање. Гинкел је био директор Канцеларије за авганистанска питања у Стејст Департменту у Вашингтону.

Такође је служио на двије претходне дужности у Авганистану. Од 2013. до 2015. године, Гинкел је био замјеник директора Канцеларије за регионалне послове у Бироу за борбу против тероризма Стејт Департмента.

Гинкел је обављао низ дужности у Европи, био је политички савјетник на Косову, замјеник политичког савјетника у Мисији САД при Организацији за европску сигурност и сарадњу, а обављао је и дужности у америчким амбасадама у Риги, Летонија, и Сарајеву, Босна и Херцеговина.

Прије него што се придружио америчкој дипломатској служби, Гинкел је био волонтер Пис Корпс и Фулбрајтов стипендиста у Летонији, гдје је радио истраживање за своју дисертацију. Гинкел је дипломирао на Универзитету у Пенсилванији и докторирао на Вашингтон Универзитету у Сент Луису.

