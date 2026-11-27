Аутор:АТВ редакција
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Главни федерални тужилац Муниб Халиловић потврдио је да је међу три особе против којих је Посебно одјељење Федералног тужилаштва за сузбијање корупције и организованог криминала (ПОСКОК) отворио истрагу и предсједник Народа и правде Елмедин Конаковић.
Након Халиловићевог гостовања на Федералној телевизији, Конаковић се огласио тврдећи да случај расподјеле буџетског новца у Кантону Сарајево није питање његових појединачних одлука, већ праксе коју су, како наводи, примјењивали и други носиоци извршне и законодавне власти.
Халиловић је, говорећи о предмету који се односи на расподјелу буџетских средстава у Кантону Сарајево, казао да је ријеч о једном од приоритетних предмета ПОСКОК-а.
Потврдио је да је истрага званично отворена против три особе, међу којима је и Конаковић, док ће докази и предмети који нису у надлежности овог посебног одјељења бити достављени Кантоналном тужилаштву Кантона Сарајево.
"Званично је отворена истрага против три лица. За остале који нису у нашој надлежности, те предмете и доказе доставићемо Кантоналном тужилаштву Сарајево. Не би било фер да спомињем имена, али у сваком случају један од њих је господин Конаковић", рекао је Халиловић.
Осврнуо се и на трајање поступка, наводећи да је још 23. јула издао обавезно упутство поступајућем тужиоцу да се предмету приступи приоритетно и да се тужилачка одлука донесе у што краћем року.
Након Халиловићевог гостовања, Конаковић је реаговао на друштвеним мрежама, поновивши да сматра како се питање додјеле буџетских средстава годинама погрешно представљало јавности као случај који се односи искључиво на њега.
Тврди да је ријеч о пракси која је постојала и прије него што је преузео функцију предсједавајућег Скупштине Кантона Сарајево, али и након његовог одласка са те позиције.
"То није предмет 'Конаковић', како су га годинама паковали и представљали јавности. То је предмет система Кантона Сарајево, у којем поједини тужиоци не разликују надлежности Кабинета предсједавајућег од надлежности самог предсједавајућег и, тврдим, погрешно тумаче одредбе Уредбе", навео је Конаковић.
Додао је да посједује одлуке које, према његовим ријечима, показују да су и други функционери додјељивали више од 100.000 КМ буџетских средстава, те да би се таква пракса требала провјерити и на другим нивоима власти.
Посебно је истакао да, како тврди, више од 850 одлука донесених прије његовог доласка на функцију није било познато јавности, као ни одлуке које су на исти начин донесене након његовог одласка.
Конаковић је у реакцији поново критиковао поступање правосудних институција, позивајући тужиоце да, како је навео, избјегну политичке интересе и селективно процесуирање.
Осврнуо се и на реакције Удружења тужилаца ФБиХ, које је раније коментарисало његове јавне иступе о предмету "Блек Тај", оцјењујући их као притисак на правосуђе.
Конаковић тврди да изношење чињеница и јавна критика не представљају притисак на правосуђе, те да независност правосудних институција не значи њихову изузетост од одговорности.
"Не тражим никакав посебан третман. Тражим исте критерије за све", поручио је.
Позвао је надлежне да предмет који се односи на расподјелу средстава у Кантону Сарајево буде прилика да се утврди јесу ли прописи једнако примјењивани на све функционере који су располагали тим буџетским могућностима.
Подсјећамо, ПОСКОК истражује околности додјеле буџетских средстава у Кантону Сарајево, а за сада је потврђено да је истрага отворена против три особе.
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