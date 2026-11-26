Аутор:АТВ редакција
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Тужилаштво Босне и Херцеговине затражило је одређивање притвора и расписивање потјернице за Шерифом Патковићем, бившим командантом Другог батаљона Седме муслиманске бригаде Армије РБиХ, који је неправоснажно осуђен на десет година затвора због ратног злочина над ратним заробљеницима.
Из Тужилаштва БиХ за Детектор су потврдили да је Патковић напустио државу два дана прије изрицања првостепене пресуде.
"Тужилаштво БиХ јутрос је обавијештено од Суда БиХ да је оптужени Патковић два дана прије изрицања пресуде напустио БиХ“, наводи се у одговору Тужилаштва.
Даљње поступање сада је у надлежности Суда БиХ и осталих институција укључених у поступак расписивања потјернице.
Патковић је 13. новембра првостепеном пресудом проглашен кривим за ратни злочин почињен у јануару 1993. године у селу Дусина код Зенице.
Суд је утврдио да је Патковић, као командант Другог батаљуна Седме муслиманске бригаде Армије РБиХ, убио локалног команданта Хрватског вијећа обране (ХВО), који је рањен лежао на земљи.
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