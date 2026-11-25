Аутор:АТВ редакција
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Конзулат БиХ у Штутгарту данас ради, с обзиром на то да не постоји закон о празницима у БиХ, потврдила је Срни генерални конзул Вера Сајић.
Она је напоменула да сваки ентитет има своје празнике, јер никад није постигнут договор између сва три конститутивна народа.
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"БиХ нема дан државности. То је и страним дипломатама јасно, јер немамо закон о празницима", рекла је Сајићева.
Она је подсјетила да је 25. новембар празник ЗАВНОБиХ-а и подсјећање на историјско засједање у Мркоњић Граду, а и сјећање на АВНОЈ, празнике бивше Југославије која више не постоји.
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Бивши Дан ЗАВНОБиХ-а 25. новембар обиљежава се као такозвани дан државности у дијелу ФБиХ који је већински насељен бошњачким становништвом, док га Хрвати не обиљежавају као празник.
У ФБиХ тај дан се слави као наводни дан државности БиХ, док га у Републици Српској не сматрају празником, јер није резултат договора сва три конститутивна народа у БиХ.
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