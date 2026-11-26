Аутор:АТВ редакција
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Удружење тужилаца најоштрије осуђује јавни иступ министра спољних послова у Савјету министара Елмедина Конаковића, у којем је изнио озбиљне оптужбе на рачун тужиоца Самира Селимовића, доводећи у питање његов професионални интегритет и законитост поступања.
"Сматрамо неприхватљивим да носиоци највиших политичких функција путем друштвених мрежа и медија јавно прозивају и дискредитују тужиоце због поступања у конкретним предметима. Такви иступи представљају недопуштени притисак на независан рад тужилаштва и нарушава повјерење јавности у правосудне институције.
Истичемо да свако има право користити законом предвиђена правна средства, али да се евентуалне примједбе на рад тужилаца морају рјешавати пред надлежним институцијама, а не јавним обрачунима и политичким притисцима. Посебно забрињава када јавно прозивање поступајућег тужиоца долази од високог политичког званичника чије је поступање предмет тужилачке провјере.
Удружење тужилаца пружа пуну подршку свим тужиоцима у њиховом законитом, самосталном и професионалном раду те позива носиоце јавних функција да се суздрже од изјава које могу бити схваћене као покушај утицаја на конкретне тужилачке предмете. Нико, без обзира на политичку функцију и друштвени положај, не смије бити изнад закона, нити тужиоци смију бити изложени јавном притиску због обављања својих законских дужности - наводе из Удружења тужилаца ФБиХ.
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