Уставни суд БиХ се огласио о закључцима НСРС о предсједнику Српске

10.09.2025

17:47

Коментари:

3
Уставни суд БиХ је на данашњој сједници привремено ставио ван снаге закључке Народне скупштине Републике Српске поводом информације у вези са одлуком ЦИК-а БиХ о престанку мандата предсједника Српске Милорада Додика.

У саопштењу Уставног суда БиХ пише да је ове закључке Народна скупштина Републике Српске усвојила на 24. посебној сједници одржаној 22. августа 2025. године.

"Уставни суд је такође одлучио да се до доношења коначне одлуке Уставног суда БиХ о поднесеном захтјеву за оцјену уставности аката привремено стављају ван снаге сви акти донесени на основу тач. 6, 7. и 8. Закључака, те да се привремено забрањује свим законодавним, извршним и судским институцијама у Републици Српској, као и свим службеним или одговорним лицима у тим институцијама Републике Српске или јединицама локалне самоуправе или било којем органу јединице локалне самоуправе, као и службеним или одговорним лицима из Републике Српске која обављају дужност у институцијама Босне и Херцеговине да предузимају било какве радње на основу тачака 6, 7. и 8. Закључака. Уставни суд подсјећа да одлука о привременој мјери ни у којем случају не прејудицира одлуку о допустивости односно меритуму поднесеног захтјева", стоји у саопштењу, преноси "независне".

Додаје се да је у складу са чланом 64. став (2) правила Уставног суда Босне и Херцеговине, предсједник Уставног суда Босне и Херцеговине Мирсад Ћеман донио одлуку којом се усваја овај захтјев за доношење привремене мјере.

"У овом предмету подносиоци захтјева (четрнаест чланова Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине) поднијели су захтјев за оцјену уставности којим траже рјешавање спора између Босне и Херцеговине и ентитета Република Српска у вези са Закључцима Народне скупштине Републике Српске поводом Информације у вези с одлуком Централне изборне комисије БиХ (ЦИКБиХ) о престанку мандата предсједнику Републике Српске Милораду Додику, које је Народна скупштина РС усвојила на 24. посебној сједници одржаној 22. аугуста 2025. године. Такође су затражили да Уставни суд донесе и привремену мјеру", додаје се у саопштењу.

Подсјећамо, Народна скупштина Републике Српске је 22 августа на 24. посебној сједници усвојила Информацију у вези са одлуком Централне изборне комисије БиХ о престанку мандата предсједнику Републике Српске Милораду Додику и Закључке клубова народних посланика СНСД, НПС-ДНС, ДЕМОС-СПС, СП и УС у вези са овом информацијом.

Претходно је Централна изборна комисија БиХ донијела одлуку о престанку мандата Милорада Додика, предсједника Републике Српске.

Ова одлука ЦИК-а услиједила је након што је Апелационо одјељење Суда БиХ потврдило првостепену пресуду против Додика којом је осуђен на годину дана затвора и шест година забране обављања јавних функција.

Уставни суд БиХ

Милорад Додик

Народна скупштина Републике Српске

