Утврђена листа: Скоро пет милиона КМ за помоћ приватницима

Радио Сарајево
13.09.2025
07:00
На приједлог Федералног министарства развоја, подузетништва и обрта, Влада Федерације БиХ је донијела Одлуку којом је утврдила коначну листу корисника финансијске помоћи за јули 2025. године приватним послодавцима, обртима и осталим самосталним дјелатностима у Федерацији БиХ, а с циљем одржавања постојећих радних мјеста у овој години.
Одлуком је утврђен и износ додијељених средстава, а у складу са Уредбом о мјерама финансијске помоћи приватним послодавцима, обртима и осталим самосталним дјелатностима у Федерацији БиХ с циљем одржавања постојећих радних мјеста за 2025. годину.
Саставни дио коначне листе је и листа корисника којима је усвојен приговор на Одлуку о утврђивању коначне листе корисника финансијске помоћи за јуни 2025. године.
Укупна средства за реализацију ове одлуке у износу од 4.805.650 КМ осигурана су у Буџету ФБиХ Федералном министарству развоја, подузетништва и обрта и додјељују се за 10.540 корисника.
Дио средстава у износу од 712.550 КМ додјељује се за 984 корисника којима је усвојен приговор на Одлуку о утврђивању коначне листе корисника финансијске помоћи за јуни 2025. године.
Коначна листа корисника финансијске помоћи ће бити објављена на wеb страницама Владе Федерације БиХ и Федералног министарства развоја, подузетништва и обрта.
Трансфер средстава финансијске помоћи на трансакцијске рачуне корисника ће извршити Унион банка у сарадњи са Федералним министарством финансија и Федералним министарством развоја, подузетништва и обрта на основу ове одлуке.
За провођење ове одлуке задужују се Федерално министарство развоја, подузетништва и обрта, Федерално министарство финансија, Порезна управа ФБиХ и Унион банка, свако у оквиру своје надлежности и обавеза у складу са Уредбом.
Како је образложено, разлог за доношење ове одлуке је реализација Уредбе, која за циљ има одрживост, очување постојећих радних мјеста и осигурање подршке ликвидности за 2025. годину за приватне послодавце, обрте и остале самосталне дјелатности.
