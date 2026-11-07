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Важне промјене за жене: Од 1. јануара важе ови услови за одлазак у пензију

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АТВ редакција
07.11.2026 18:33

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Старица са штапом хода тихим сокаком, будећи носталгију.
Фото: pexels/Hazal zeynep

Жене у ФБиХ од 1. јануара 2027. године мораће имати најмање 60 година живота и 35 година стажа осигурања како би оствариле право на изузетну пријевремену старосну пензију. Ријеч је о условима предвиђеним Законом о пензијском и инвалидском осигурању, који се постепено пооштравају.

Према подацима Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање (ФЗ ПИО/МИО), током 2026. године за остваривање овог права потребно је најмање 59 година и шест мјесеци живота те 34 године и шест мјесеци стажа осигурања.

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Од почетка 2027. године оба услова повећавају се за шест мјесеци.

Промјене се односе на изузетну пријевремену старосну пензију, док услови за редовно пензионисање у Федерацији БиХ остају непромијењени.

Право на старосну пензију може се остварити са навршених 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања, односно 20 година пензијског стажа.

Пензионисање је могуће и са навршених 40 година стажа осигурања, без обзира на животну доб.

Разлика између редовне и изузетне пријевремене старосне пензије важна је и због износа који ће кориснице примати.

Наиме, пријевремена пензија у ФБиХ трајно се умањује за 0,333333 посто за сваки мјесец ранијег одласка у односу на прописаних 65 година живота. То је приближно четири посто за сваку годину ранијег пензионисања.

Жени која 2027. године оствари право на изузетну пријевремену старосну пензију са тачно 60 година живота обрачунати износ биће умањен за приближно 20 посто.

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Ово умањење је трајно и не престаје након што корисница наврши 65 година живота.

У Републици Српској важе другачији услови

Услови за одлазак жена у пензију разликују се између два ентитета.

У Републици Српској жене могу остварити право на старосну пензију са навршених 58 година живота и најмање 35 година стажа осигурања.

Општи услов за старосну пензију износи 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања, а пензионисање је могуће и са 60 година живота и 40 година пензијског стажа.

Према тренутно важећим прописима, за 2027. годину у Републици Српској није предвиђено повећање ових граница.

То значи да жене исте животне доби и са једнаким радним стажом не морају испуњавати исте услове за пензионисање у Федерацији БиХ и Републици Српској.

Услови ће се додатно повећавати

Према законски предвиђеном распореду, услови за изузетну пријевремену старосну пензију жена у Федерацији БиХ наставиће се повећавати и након 2027. године.

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Тако ће 2028. године за остваривање овог права бити потребно најмање 60 година и шест мјесеци живота те 35 година и шест мјесеци стажа осигурања.

Приликом планирања пензионисања важно је разликовати стаж осигурања од укупног пензијског стажа јер поједини начини остваривања права на пензију захтијевају одређени број година управо стажа осигурања.

(ЦрнаХроника)

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ФБиХ

Пензија

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