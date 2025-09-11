Вулић: Иницијатива за преиспитивање рада директора Агенције за јавне набавке БиХ

Извор:
СРНА
11.09.2025
10:37

Шеф Клуба посланика СНСД-а Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић предаће данас предсједавајућој Савјета министара Борјани Кришто иницијативу за преиспитивање рада директора Агенције за јавне набавке БиХ Тарика Рахића због кршења правног поретка и сумњи да је починио више кривичних дјела.
Вулићева је у образложењу навела да је Рахић 17. јула на званичном сајту Агенције објавио да неће поштовати Закон о јавним набавкама БиХ, те наложио "хитне активности и реформу Агенције", чиме директно крши правни поредак и обавезе утврђене важећим законодавством.
Она је указала да је овдје очигледно ријеч о личном ставу појединца, руководећег државног службеника на положају секретара са посебним задатком, са свим елементима самовлашћа, затим елементима кривичног дјела злоупотребе службеног положаја или овлашћења, несавјесног рада у служби и друго.
"Оваквим потезима Рахић депласира институције БиХ попут Жалбеног и Конкуренцијског вијећа, самовољно им оспоравајући овлашћења, поткопавајући њихов законски положај, ауторитет, те незаконито оцјењујући њихов рад чиме доводи и интегритет ових институција у питање", навела је Вулићева.
Она је додала да Рахић често у медијским иступима прозива друге институције за чији рад није надлежан, стварајући амбијент потказивања, њиховог прогона, криминализације и узнемирава јавност.
Вулићева је указала да директор Агенције за јавне набавке БиХ заборавља да је руководећи државни службеник и да не смије иступати у јавности без ваљаних аргумената и узимати у разматрање тематику за коју није надлежан.
Овим радњама, истиче, Рахић је повриједио Закон о државној служби у институцијама БиХ и Закон о управи БиХ.
"Такође, Рахић је, према мом сазнању, упутио захтјев за измјене Закона о јавним набавкама Савјету министара на своју руку, без консултација и одобрења Одбора Агенције, што је у супротности са законом, процедурама и начелима колективног одлучивања", навела је Вулићева.
Рахић је, како се наводи у образложењу, као руководећи државни службеник ставио себе и свој положај у службу политичких званичника којима је пласирао основе за парламентарне и медијске наступе који су довели до погрешних закључака и потеза и нанијели штету пословној заједници и грађанима у БиХ.
Вулићева је нагласила да посебно забрињава чињеница да су се запослени у Агенцији у неколико наврата обратили Институцији омбудсмана за људска права БиХ, указујући на мобинг, омаловажавање и непримјерено понашање Рахића према њима.
"Омбудсман је поступајући по представци радника констатовао повреде права, издао препоруку директору Агенције, која није испоштована. Штавише, након обраћања Институцији омбудсману и доказане потврде повреде права, Рахић је предузео мјере одмазде и додатно дискриминише запослене који су се жалили", навела је Вулићева.
Она је оцијенила да је поражавајућа и чињеница да је Канцеларија за ревизију институција имала примједбе за набавке у Агенцији за јавне набавке БиХ, што само по себи представља апсурд.
"Имајући у виду све наведено, предлажем да Савјет министара отвори расправу о раду и одговорности, покрене поступак преиспитивања рада и одговорности директора Агенције за јавне набавке БиХ те да се, у складу са законом, обезбиједи заштита запослених од мобинга и дискриминације, као и да се предузму мјере ради гарантовања сигурног и достојанственог радног окружења", навела је Вулићева.
Она је затражила да се у процесима измјене Закона о јавним набавкама строго поштују прописане институционалне процедуре, укључујући консултације и одлуке надлежних тијела, а нарочито Одбора Агенције.
"Ова иницијатива има за циљ очување правне сигурности, поштовање институција и заштиту основних људских права запослених у БиХ институцијама", истакла је Вулићева.
