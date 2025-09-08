Вулић: Политика ПДП - на папиру развој, у пракси пуна торба кеша

Вулићева је рекла да је њихов премијер у новембру 2004. године потписао чувени пројекат Вијадукта, симбол свих празних обећања и скупих илузија.

- На папиру - развој, у пракси - рупа у буџету и пуне торбе кеша. А онда је 2015. године Младен Иванић, као српски члан Предсједништва, лансирао, само међу адвокатима познатог, доктора Ненад Бароша за почасног конзула Кипра у БиХ.

Зато се данас с правом питамо, хоће ли ускоро Жељко Комшић и Денис Бећиревић дати сагласност да доктор Барош постане почасни конзул и Каналских острва у Великој Британији, тамо гдје је, према "препоруци" Кристијана Шмита усмјерен новац од Вијадукта? - истакла је Вулићева.

Док је народ чекао инвестиције, рекла је она за Срну, ПДП је дијелио почасне титуле, почасне функције и почасне фотеље, дакле, све осим стварних резултата.

- Зато данас није никакво чудо што су истакнути функционери ПДП-а милионери. Сви у кешу, сви у некретнинама по Лондону, а већ 30 година се заклињу да су опозиција! Њихов 'виадукт' води само у два правца: према лондонским вилама и према канцеларији Шмита - нагласила је Вулићева.

Она је констатовала да је ПДП-ова политика мост, али мост који води далеко од Републике Српске, част ријетким изузецима и новим генерацијама у ПДП.