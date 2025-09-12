Вулић: Покушај брисања српског идентитета - неће им то поћи за руком

Извор:
СРНА
12.09.2025
11:22
Уништавање православних гробаља у ФБиХ није само напад на мртве, него и покушај брисања српског идентитета, изјавила је шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић.
Вулићева је рекла да политичко Сарајево и одређени међународни представници тврде да није на снази прогон хришћана и да има мјеста за све, али да је јасно да им сметају и живи и мртви Срби широм БиХ.
"Неће им то поћи за руком, српско насљеђе и сјећање остају неуништиви", поручила је Вулићева, поводом уништавања 60 православних надгробних споменика у селу Печуј код Зенице.
Вулићева је оцијенила да је уништавање православних надгробних споменика у Печују нечувено и недопустиво.
Предсједник Одбора за заштиту права Срба у Федерацији БиХ Ђорђе Радановић рекао је Срни да га је о уништавању споменика обавијестио свештеник и да се на фотографијама, које је објавила и Срна, може видјети да је почињен вандализам уз употребу физичке снаге.
"Проблем је што је гробље удаљено два километра од центра Зенице и гдје полиција има приступ, а да нико ништа није примијетио, већ отац Малеш", рекао је Радановић.
