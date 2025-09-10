За ове грађане БиХ ноћас нема сна: Овим мјестима пријете поплаве и одрони

Извор:
Фојница, Кисељак, Јабланица, Коњиц и околна мјеста нека буду у приправности наредну ноћ и сутра ујутру.
Овај дио земље очекује највише кише и, уколико се обистине поједине прогнозе, могуће су бујичне поплаве и одрони, објављено је на Фејсбук страници БХметео.
„Надати се да се сцене као из октобра прошле године неће поновити, али, превентивно, нека становништво сјеверне Херцеговине и дијелом средње Босне буде у приправности. Пратићемо ситуацију, а грађани, свакако, треба да прате надлежне службе“, наводи се у објави.
Метеоролози прогнозирају да ће у наставку дана и вечерас бити све чешћи киша и пљускови у већем дијелу земље. Обилније падавине очекују се у дијеловима Херцеговине, западне и централне Босне. У наведеним подручјима, усљед веће количине падавина у релативно кратком интервалу, могуће су и локалне бујичне поплаве.
Првенствено се то односи на област означену наранџастом и црвеном зоном на карти.
У бијелој и жутој области без невремена, али биће пролазно слабе до умјерене кише.
Из Агенције за водно подручје ријеке Саве саопштили су да је у наредна два дана прогнозирано ванредно хидролошко стање због повишених водостаја, могућег локалног излијевања воде, те појаве поплава. То посебно важи за подручја:
– горњег дијела слива Врбаса,
– горњег и средњег дијела слива Уне,
– горњег и средњег дијела слива Босне,
Обавјештење о прогнози ванредног хидролошког стања односи се на подручје Унско-санског, Средњобосанског, Зеничко-добојског и Кантона Сарајево.
И из Републичког хидрометеоролошког завода издали су упозорење на обилне падавине у Херцеговини данас и сутра.
Данас ће, током поподнева, бити вјетровито и нестабилно, уз кишу и пролазно јаче пљускове са грмљавином у већини предјела. Дуваће умјерен до јак, понегдје на југу и западу и олујни вјетар јужних смјерова.
Нестабилно вријеме са кишом и пљусковима са грмљавином наставиће се и сутра.
Од сриједе поподне до четвртка поподне у Херцеговини се очекују обилне падавине. Очекује се од 50 до 80 милиметара кише, локално и преко 120 милиметара кише.
Дуваће јак, повремено и олујни вјетар уз ударе од 40 до 70 километара на час.
Због обилних падавина у кратком периоду могућа је појава бујичних водотокова и проблеми са отицањем воде у урбаним зонама, поручују из РХМЗ, пише Српскаинфо.
