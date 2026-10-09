395 хиљада марака за запошљавање

Аутор:АТВ редакција
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Представници Завода за запошљавање Републике Српске и послодавци из приједорске регије потписали су данас уговоре о додјели 395.535 КМ за запошљавање, стручно усавршавање и подршку самозапошљавању лица.
Ова подршка реализује се у оквиру програма запошљавања и самозапошљавања предвиђеног акционим планом запошљавања Републике Српске за ову годину, саопштено је из републичког Завода за запошљавање.
Програмом подршке запошљавању обухваћено је 16 послодаваца, којима је одобрено 235.535 КМ за запошљавање 41 лица.
У програму стручног усавршавања учествовало је осам послодаваца, а за усавршавање 12 лица одобрено је 120.000 КМ.
Програм самозапошљавања обухватио је четири лица, а за ту намјену одобрено је укупно 40.000 КМ.
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