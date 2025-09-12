АМС издао упозорење возачима

12.09.2025
Коловози су јутрос мјестимично влажни на већини путева у Републици Српској и Федерацији БиХ, а на дионицама које пролазе кроз усјеке постоји опасност од одрона.
На граничним прелазима у БиХ задржавања нису дужа од 20 до 30 минута, саопштено је из Ауто-мото савеза Српске.
У току је санација коловоза магистралног пута Бијељина-Шепак и Рача-Бијељина, на обилазници око града Бијељина. Радови ће се изводити од 7.00 до 17.00 часова, због чега ће се саобраћај одвијати успорено, једном саобраћајном траком, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Због санације коловоза на магистралном путу Гацко-Фоча у мјесту Саставци саобраћај се одвија успорено, уз краткотрајне застоје.
Ради извођења бушачко-минерских радова, саобраћај ће бити привремено обустављен на магистралном путу М-И 114 Лапишница-Љубогошта, на каменолому "Хан Дервента", општина Пале од 12.00 до 16.00 часова, по потреби у трајању до два пута по пет до седам минута.
На магистралном путу Подроманија-Мокро-Сумбуловац-Рогоушићи-Доња Љубогошта, у мјесту Рогоушићи због извођења минерских радова, долазиће до повремене обуставе саобраћаја од 12.00 до 16.00 часова, у трајању од два пута по пет до седам минута.
Због деминирања на деминерском задатку "Гајеви 2", општина Ново Горажде, на магистралном путу Устипрача – Ново Горажде, вршиће се повремена получасовна обустава саобраћаја од 8.00 до 15.00 часова.
До повремених застоја од 7.00 до 17.00 часова долази на магистралном путу Добро Поље-Миљевина /Сијерачке стијене/ због санације клизишта.
На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због појаве клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара. Од 9.00 до 15.00 часова долазиће до повремене обуставе саобраћаја у трајању од 10 до 15 минута због санације клизишта и радова на проширењу коловозне траке.
Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, у дужини од 50 метара, саобраћај се одвија на регионалном путу Прњавор-Укрина, у мјесту Вијачани.
У Федерацији БиХ у току су санације на магистралном путу М-16 Јајце-Црна Ријека, гдје се саобраћај одвија наизмјеничним пропуштањем возила, те на мосту на магистралном путу Коњиц–Јабланица, иза тунела Црнаја, гдје се саобраћа такође наизмјенично једном траком, уз семафоре.
Радови су актуелни на дионици ауто-пута А1 Подлугови - Сарајево сјевер, као и на магистралним путевима Јабланица-Прозор, Посушје-прелаз Осоје и Семизовац-Олово.
На магистралном путу Јабланица-Блидиње дозвољен саобраћај за сва возила до 3,5 тоне укупне масе.
У функцији је и гранични прелаз Крстац на путу Гацко-Никшић.
Гранични прелаз Брчко је отворен за путничка возила до 3,5 тона.
На граничном прелазу Каракај код Зворника забрањен је саобраћај за возила преко пет тона највеће дозвољене масе, која се преусмјеравају се на нови мост "Братољуб" у Братунцу и на прелаз Рача.
Шлепери и теретна моторна возила могу саобраћати на граничном прелазу Шепак од 9.00 до 13.00 и од 22.00 до 6.00 часова.
