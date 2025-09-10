АМС издао упозорење за возаче

10.09.2025
08:37
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ коловози су јутрос претежно влажни, а на дионицама кроз усјеке и поред камених косина повећана је опасност од одрона.
У току је санација коловоза магистралног пута Бијељина-Шепак и Рача-Бијељина, на обилазници око града Бијељина. Радови ће се изводити од 7.00 до 17.00 часова, због чега ће се саобраћај одвијати успорено, једном саобраћајном траком, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Због санације коловоза на магистралном путу Гацко-Фоча у мјесту Саставци саобраћај се одвија успорено, уз краткотрајне застоје.
На магистралном путу Доња Буковица-Вршани и Вршани-Бијељина измијењен је режим саобраћаја због санације пута. Саобраћај се одвија наизмјенично, једном саобраћајном траком уз привремено постављену сигнализацију.
Свијет
Ју-Ес стил: "Прекидамо производњу"
Ради извођења бушачко-минерских радова, саобраћај ће бити привремено обустављен на магистралном путу М-И 114 Лапишница-Љубогошта, на каменолому "Хан Дервента", општина Пале од 12.00 до 16.00 часова, по потреби у трајању до два пута по пет до седам минута.
На магистралном путу Подроманија-Мокро-Сумбуловац-Рогоушићи-Доња Љубогошта, у мјесту Рогоушићи због извођења минерских радова, долазиће до повремене обуставе саобраћаја од 12.00 до 16.00 часова, у трајању од два пута по пет до седам минута.
Због деминирања на деминерском задатку "Гајеви 2", општина Ново Горажде, на магистралном путу Устипрача – Ново Горажде, вршиће се повремена получасовна обустава саобраћаја од 8.00 до 15.00 часова.
До повремених застоја од 7.00 до 17.00 часова долази на магистралном путу Добро Поље-Миљевина /Сијерачке стијене/ због санације клизишта.
На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због појаве клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара. Од 9.00 до 15.00 часова долазиће до повремене обуставе саобраћаја у трајању од 10 до 15 минута због санације клизишта и радова на проширењу коловозне траке.
Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, у дужини од 50 метара, саобраћај се одвија на регионалном путу Прњавор-Укрина, у мјесту Вијачани.
Свијет
Масовна хистерија на аеродрому: 21 особа се разбољена, људи падали у несвијест
У току су радови на санацији моста преко ријеке Љубине, на дионици магистралног пута Семизовац-Олово. На мјесту радова постављени су семафори, па се саобраћај одвија наизмјеничним пропуштањем возила.
Због извођења радова на изградњи букобрана на дионици ауто-пута Подлугови-Сарајево сјевер саобраћај се одвија претицајном траком.
Радови су актуелни и на двије локације магистралног пута Јабланица-Прозор /насеље Дуге и Мирци/, затим на путном правцу Јајце-Црна Ријека, као и на мосту код тунела Црнаја, на магистралном путу Коњиц-Јабланица.
На магистралном путу Јабланица-Блидиње дозвољен саобраћај за сва возила до 3,5 тоне укупне масе.
На граничним прелазима за сада нема дужих задржавања.
У функцији је и гранични прелаз Крстац на путу Гацко-Никшић.
Гранични прелаз Брчко је отворен за путничка возила до 3,5 тона.
Бања Лука
Помјерен концерт Јелене Карлеуше у Бањалуци
На граничном прелазу Каракај код Зворника забрањен је саобраћај за возила преко пет тона највеће дозвољене масе, која се преусмјеравају се на нови мост "Братољуб" у Братунцу и на прелаз Рача.
Шлепери и теретна моторна возила могу саобраћати на граничном прелазу Шепак од 9.00 до 13.00 и од 22.00 до 6.00 часова.
Најновије
Најчитаније
08
09
08
01
07
59
07
56
07
52
Тренутно на програму