Logo
Large banner

АМС издао упозорење за возаче

10.09.2025

08:37

Коментари:

0
АМС издао упозорење за возаче

У Републици Српској и Федерацији БиХ коловози су јутрос претежно влажни, а на дионицама кроз усјеке и поред камених косина повећана је опасност од одрона.

У току је санација коловоза магистралног пута Бијељина-Шепак и Рача-Бијељина, на обилазници око града Бијељина. Радови ће се изводити од 7.00 до 17.00 часова, због чега ће се саобраћај одвијати успорено, једном саобраћајном траком, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Због санације коловоза на магистралном путу Гацко-Фоча у мјесту Саставци саобраћај се одвија успорено, уз краткотрајне застоје.

На магистралном путу Доња Буковица-Вршани и Вршани-Бијељина измијењен је режим саобраћаја због санације пута. Саобраћај се одвија наизмјенично, једном саобраћајном траком уз привремено постављену сигнализацију.

čelik čeličana-10092025

Свијет

Ју-Ес стил: "Прекидамо производњу"

Ради извођења бушачко-минерских радова, саобраћај ће бити привремено обустављен на магистралном путу М-И 114 Лапишница-Љубогошта, на каменолому "Хан Дервента", општина Пале од 12.00 до 16.00 часова, по потреби у трајању до два пута по пет до седам минута.

На магистралном путу Подроманија-Мокро-Сумбуловац-Рогоушићи-Доња Љубогошта, у мјесту Рогоушићи због извођења минерских радова, долазиће до повремене обуставе саобраћаја од 12.00 до 16.00 часова, у трајању од два пута по пет до седам минута.

Због деминирања на деминерском задатку "Гајеви 2", општина Ново Горажде, на магистралном путу Устипрача – Ново Горажде, вршиће се повремена получасовна обустава саобраћаја од 8.00 до 15.00 часова.

До повремених застоја од 7.00 до 17.00 часова долази на магистралном путу Добро Поље-Миљевина /Сијерачке стијене/ због санације клизишта.

На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због појаве клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара. Од 9.00 до 15.00 часова долазиће до повремене обуставе саобраћаја у трајању од 10 до 15 минута због санације клизишта и радова на проширењу коловозне траке.

Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, у дужини од 50 метара, саобраћај се одвија на регионалном путу Прњавор-Укрина, у мјесту Вијачани.

aerodrom london

Свијет

Масовна хистерија на аеродрому: 21 особа се разбољена, људи падали у несвијест

У току су радови на санацији моста преко ријеке Љубине, на дионици магистралног пута Семизовац-Олово. На мјесту радова постављени су семафори, па се саобраћај одвија наизмјеничним пропуштањем возила.

Због извођења радова на изградњи букобрана на дионици ауто-пута Подлугови-Сарајево сјевер саобраћај се одвија претицајном траком.

Радови су актуелни и на двије локације магистралног пута Јабланица-Прозор /насеље Дуге и Мирци/, затим на путном правцу Јајце-Црна Ријека, као и на мосту код тунела Црнаја, на магистралном путу Коњиц-Јабланица.

На магистралном путу Јабланица-Блидиње дозвољен саобраћај за сва возила до 3,5 тоне укупне масе.

На граничним прелазима за сада нема дужих задржавања.

У функцији је и гранични прелаз Крстац на путу Гацко-Никшић.

Гранични прелаз Брчко је отворен за путничка возила до 3,5 тона.

Jelena Karleuša

Бања Лука

Помјерен концерт Јелене Карлеуше у Бањалуци

На граничном прелазу Каракај код Зворника забрањен је саобраћај за возила преко пет тона највеће дозвољене масе, која се преусмјеравају се на нови мост "Братољуб" у Братунцу и на прелаз Рача.

Шлепери и теретна моторна возила могу саобраћати на граничном прелазу Шепак од 9.00 до 13.00 и од 22.00 до 6.00 часова.

Подијели:

Тагови:

Kiša

АМС РС

саобраћај

Упозорење

Коментари (0)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

09

Институт највероватније у БиХ: Отац Илона Маска размишља о проучавању дуговечности

08

01

У Србији је чак 4,5 одсто испитаних адолесцената покушало суицид

07

59

АМС упозорава: Коловози клизави, опасност од одрона

07

56

У ова три знака рађају се најинтелигентнији људи

07

52

Британци и Израелци на "ратној нози"; Жесток сукоб Стармера и Херцога

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner