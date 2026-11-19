Аутор:АТВ редакција
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Директор Аудио-визуелног центра Републике Српске Ања Илић потписала је данас у Бањалуци уговор са продукцијском кућом "Манија" о реализацији игране телевизијске серије "12 беба" од шест епизода, за коју је Центар додијелио два милиона КМ.
"Овај пројекат је значајан не само као играна телевизијска серија, већ као пројекат од националне, историјске и друштвене вриједности", рекла је Илићева новинарима након потписивања уговора.
Према њеним ријечима, пројекат говори о смрти 12 беба у бањалучком породилишту 1992. године, теми тешкој и болној за све, којој ће се приступити достојанствено, професионално и умјетнички квалитетно.
Илићева је рекла да је пројекат "12 беба" изабран на јавном конкурсу Аудио-визуелног центра за суфинансирање производње игране телевизијске серије о дешавањима из Одбрамбено-отаџбинског рата, од 1992. до 1995. године.
Продуцент Данијел Тепшић рекао је новинарима да је овај пројекат и више од телевизијске серије јер је ријеч о људима и догађајима који су обиљежили један од најтрагичнијих периода за град Бањалуку у времену Одбрамбено-отаџбинског рата.
"У овој серији се бавимо причом о обичним људима, грађанима херојима који су одлучили да учине корак више за некога коме нису знали ни име", истакао је Тепшић.
Он је напоменуо да продукцијска кућа "Манија" више од пет година ради на овом пројекту, те да очекује да ће крајем идуће године бити премијера.
Аутор серије Дајан Јаворац рекао је да се продукција одлучила и изабрала да снима ову важну причу која показује најбоље стране овог народа и Бањалуке.
"У периоду када се дешавала криза са 12 беба могло је бити много више жртава, кроз болницу је прошло више од 60 беба у 40 дана и многе су спасене захваљујући великом заједништву у Републици Српској и Бањалуци, гдје су припадници различитих вјероисповијести одлучили да се уједине на овој причи", истакао је Јаворац.
Он је рекао да је ово период на који треба да су поносни сви у Републици Српској, упркос трагедији која се догодила.
"У тиму који ово реализује треба да остане велико поштовање према жртвама, али исто тако да не повијемо реп, већ да покажемо да смо побједници и да једна велика неправда која нам се десила није успјела да нас сломи, већ да нас повеже и да из свега овога изађемо као побједници", навео је Јаворац.
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