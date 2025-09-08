Авион Рајанера слетио у Бањалуку умјесто у Сарајево

Извор:
Авион авиокомпаније Рајанер, који је летио на релацији Париз - Сарајево, због густе магле јутрос, 8. септембра, није могао слетјети на Међународни аеродром Сарајево, те је преусмјерен на аеродром у Бањалуци.
Путници су након слијетања у Бањалуци исказали незадовољство, будући да су очекивали долазак у Сарајево, али због временских услова то није било могуће, јавља Аваз.
Ипак, исто јутро авион "Turkish Airlinesa" на линији Истанбул - Сарајево успио је безбједно слетјети на сарајевски аеродром.
Из сарајевског аеродрома поручују да су безбједносне процедуре увијек приоритет те да преусмјеравање летова у оваквим ситуацијама представља уобичајену праксу у цивилном ваздухопловству.
