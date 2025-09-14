Без струје 3.500 потрошача у Српској

Извор:
У Лопарама ће данас 3.500 потрошача бити без електричне енергије током радова "Електропреноса БиХ" и "Електро-Бијељине".
Од 9.00 до 17.00 часова без електричне енергије биће потрошачи у насељеним мјестима Лопаре, Мачковац, Тобут, Козјак, Јабланица, Пипери, Брусница, Веселиновац, Вукосавци, Површнице и Поток, најављено је из "Електро-Бијељине".
"Радници `Електропреноса БиХ` изводиће радове у трафостаници `Лопаре` због чега ће `Електро-Бијељина` прилагодити своје активности и урадити годишњи ремонт припадајућих далековода са тог подручја", најављено је из овог дистрибутивног предузећа.
Електричну енергију неће имати потрошачи који се снабдијевају са далековода "Лопаре", "Термал", "Тобут", "Мачковац", "Шибошница" и "Горња Тузла".
У Братунцу ће без електричне енергије бити 3.000 потрошача током годишњег ремонта трафостанице "Братунац два".
Од 9.00 до 17.00 часова без електричне енергије биће потрошачи у дијелу градског подручја и неколико насеља са руралног дијела Братунца уз ријеку Дрину.
Ријеч је о потрошачима који се снабдијевају са далековода "ЗТС Пилана", "Љубовијски мост", "Јелах", "Сикирић", "Водовод" и "НБТС Пилана".
"Радови су од великог значаја за поузданост система дистрибуције електричне енергије због чега молимо кориснике да уваже најављени застој", навели су из "Електро-Бијељине".
