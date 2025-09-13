Бх. метеоролози најављују ''вријеме од гљива''

Извор:
АТВ
13.09.2025
14:19
Сутра стиже ново наоблачење уз локално падавине али већ у понедјељак (15.09.) разведравање као најава углавном сунчане и стабилне идуће седмице.
Већих захлађења нема у најави, иако свјежија јутра, топло остаје и у наредном периоду, објавио је данас, 13. септембра БХ Метео.
"'Вријеме је од гљива, рекло би се идеалне временске прилике за њих. Сутра од раних јутарњих сати наоблачење, које ће најприје у дијеловима Крајине донијети кишу и локалне пљускове. У наставку дана нестабилно вријеме и у остатку земље", додали су.
Највише нестабилног времена уз локално израженије пљускове са грмљавином очекује се у дијеловима сјеверозападне, сјеверне, сјевероисточне и дјелимично централне Босне док би према југу земље киша била локалнија и углавном мање изражена.
"Смиривање времена у вечерњим сатима уз дјелимично разведравање. По котлинама и уз ријечне токове уз формирање магле која ће се понегдје и дуже задржати у понедељак пријеподне. У понедељак разведравање уз сунчано и угодно топло вријеме а таква би већински била и читава наредна седмица. Још једно пролазно наоблачење уз локално падавине може услиједити у сриједу (17.09.), а затим поново обиље сунца и каснољетње/ранојесење топлоте", закључили су.
