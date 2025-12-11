Logo
БиХ гигант исплатио додатних 1.000 КМ радницима уз новембарску плату

11.12.2025

15:01

Бинго група, највећа домаћа пословна групација у Босни и Херцеговини, и ове године је својим упосленицима исплатила додатних 1.000 КМ уз новембарску плату.

Накнада је исплаћена свим радницима који имају више од шест мјесеци радног стажа у компанији, чиме је обухваћен највећи дио запослених у оквиру групације.

За ову намјену Бинго група је издвојила 7.808.000 КМ, док су обавезе по основу пореза и доприноса износиле додатних 1.200.000 КМ, што укупан трошак ове исплате подиже на нешто више од 9.000.000 КМ.

Оваква пракса још једном потврђује дугорочну посвећеност Бинго група својим радницима и стратегију стабилног и одговорног пословања. У времену изражених економских изазова, овакви потези представљају јасан сигнал бриге о запосленима и друштвене одговорности.

Бинго је један од највећих домаћих инвеститора, са значајним утицајем на запошљавање и развој домаће производње, а континуитет ове праксе додатно потврђује опредијељеност групације да и у сложенијем тржишном окружењу остане фокусирана на људе.

