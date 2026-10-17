Бизарно: Пацијентима из ректума вадили лего коцкице, мобилне телефоне, па чак и Киндер јаја

Аутор:АТВ редакција
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Болнице широм Енглеске посљедњих година уклањале су хиљаде страних тијела из ректума пацијената, укључујући електронске цигарете, Лего коцкице и даљинске управљаче, преноси агенција ДПА.
Подаци су откривени након што је новинска агенција Прес асоцијација (Press Association) упутила више од 100 захтјева за приступ информацијама болницама широм земље, тражећи податке о случајевима „страних тијела у ректуму“ током 2022. године.
Медицинско особље болница у Луишаму и Гриничу, на југу Лондона, морало је да уклања Лего коцкице стављене у балоне, боце пива и шампона, четкицу за зубе, па чак и кваку.
Болнице у Бирмингему забиљежиле су више посјета пацијената због уклањања предмета попут мобилних телефона и вјешалица за одјећу.
У Беркширу су љекари уклањали метак за играчку „нерф“, кувано јаје, лименку „Кока-коле“, кромпир, бочицу дезодоранса и дршку тоалетне четке. Међу намирницама које су завршиле у ректуму пацијената нашли су се и краставци, тиквице, грожђе и јабуке, преноси ДПА.
На списку пронађених предмета били су и даљински управљачи за телевизоре, дјечје играчке, шејкер за коктеле, банковна картица, метални вијци, пинцете, жилети, игла за плетење, ножеви, спајалице и одвијач, као и грана, свијећа и Киндер јаје.
Подаци које је анализирала агенција Прес асоцијација показују да је током 2022. године више од 1.500 људи посјетило хитну помоћ због страног тијела у ректуму.
Крис Нордстром, љекар у одјељењу хитне помоћи болнице Нортвик парк, на сјеверозападу Лондона, изјавио је за ову агенцију да су овакви инциденти релативно ријетки, али да је у таквим ситуацијама најважније пружити сигурну и саосјећајну медицинску помоћ без осуђивања пацијената.
„Увијек подстичемо свакога ко има потешкоћа да одмах потражи медицинску помоћ, умјесто да ризикује додатне повреде“, поручио је Нордстром, преноси Индекс
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