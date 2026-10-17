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Бизарно: Пацијентима из ректума вадили лего коцкице, мобилне телефоне, па чак и Киндер јаја

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17.10.2026 12:58

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Фото: Pexels/محمد عزام الشيخ يوسف

Болнице широм Енглеске посљедњих година уклањале су хиљаде страних тијела из ректума пацијената, укључујући електронске цигарете, Лего коцкице и даљинске управљаче, преноси агенција ДПА.

Подаци су откривени након што је новинска агенција Прес асоцијација (Press Association) упутила више од 100 захтјева за приступ информацијама болницама широм земље, тражећи податке о случајевима „страних тијела у ректуму“ током 2022. године.

Од Лего коцкица до кваке

Медицинско особље болница у Луишаму и Гриничу, на југу Лондона, морало је да уклања Лего коцкице стављене у балоне, боце пива и шампона, четкицу за зубе, па чак и кваку.

Болнице у Бирмингему забиљежиле су више посјета пацијената због уклањања предмета попут мобилних телефона и вјешалица за одјећу.

У Беркширу су љекари уклањали метак за играчку „нерф“, кувано јаје, лименку „Кока-коле“, кромпир, бочицу дезодоранса и дршку тоалетне четке. Међу намирницама које су завршиле у ректуму пацијената нашли су се и краставци, тиквице, грожђе и јабуке, преноси ДПА.

На списку пронађених предмета били су и даљински управљачи за телевизоре, дјечје играчке, шејкер за коктеле, банковна картица, метални вијци, пинцете, жилети, игла за плетење, ножеви, спајалице и одвијач, као и грана, свијећа и Киндер јаје.

Више од 1.500 посјета хитној помоћи

Подаци које је анализирала агенција Прес асоцијација показују да је током 2022. године више од 1.500 људи посјетило хитну помоћ због страног тијела у ректуму.

Љекари апелују да пацијенти потраже помоћ без страха од осуде

Крис Нордстром, љекар у одјељењу хитне помоћи болнице Нортвик парк, на сјеверозападу Лондона, изјавио је за ову агенцију да су овакви инциденти релативно ријетки, али да је у таквим ситуацијама најважније пружити сигурну и саосјећајну медицинску помоћ без осуђивања пацијената.

„Увијек подстичемо свакога ко има потешкоћа да одмах потражи медицинску помоћ, умјесто да ризикује додатне повреде“, поручио је Нордстром, преноси Индекс

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Тагови :

љекари

Операција

Дебело цријево

Енглеска

лијечење

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