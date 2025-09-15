Logo

Броћета: Обиљежавање Дана српског јединства од посебног значаја за Србе у ФБиХ

Извор:

СРНА

15.09.2025

08:29

Коментари:

0
Фото: РТРС

Обиљежавање Дана српског јединства, слободе и националне заставе од посебног је значаја за српски народ у Федерацији БиХ, којем се свакодневно покушавају избрисати култура и традиција, рекао је Срни делегат у Дому народа Парламента Федерације БиХ Горан Броћета.

Броћета је истакао да је ово нарочито изражено у срединама у којима Срби још нису остварили ни основне уставне одредбе конститутивности.

Palata Predsjednika RS

Република Српска

Испред Палате предсједника данас ће бити истакнута тробојка дуга 120 метара

"Живимо у условима и околностима гдје се свакодневно покушавају избрисати култура и традиција српског народа, а заузврат намеће нешто што не припада српском народу. Зато је јако битно да се у свим мјестима гдје живе Срби данас истакну српске тробојке и прослави Дан српског јединства, слободе и националне заставе", рекао је Броћета.

Дрвар је једина општина у Федерацији БиХ која обиљежава 15. септембар – Дан српског јединства, слободе и националне заставе.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Нема силе која може да уништи наш идентитет док год смо вјерни завјету предака

Броћета је позвао оне из средина које су у могућности да исто то учине и тиме додатно помогну буђење националне свијести.

"Овај празник додатно буди осјећај припадности, јер кад сваки дан функционишете и живите са туђим вриједностима, тихом асимилацијом временом потпуно губите идентитет", истакао је Броћета.

